दिल्ली-एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. हालात ऐसे हैं कि नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में एक करोड़ रुपये से कम कीमत में अच्छा और बड़ा फ्लैट खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. छोटे परिवारों के लिए भी घर खरीदना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. खासकर मिडिल क्लास खरीदारों को अपने बजट में घर लेने के लिए लोकेशन, फ्लैट के साइज और सुविधाओं से समझौता करना पड़ रहा है.

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ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के आसपास के शहर प्रॉपर्टी खरीदने के नए विकल्प बनकर उभर रहे हैं. हरियाणा का पानीपत भी इन्हीं शहरों में शामिल है, जहां कम कीमत में बड़े घर, खुली जगह और बेहतर लाइफस्टाइल की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं.

पानीपत की खासियत सिर्फ दिल्ली से इसकी नजदीकी नहीं है, बल्कि इसकी मजबूत औद्योगिक पहचान, कारोबार के अवसर और तेजी से बेहतर होती कनेक्टिविटी भी है. यही वजह है कि अब यह शहर सिर्फ टेक्सटाइल और हैंडलूम कारोबार के लिए ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट निवेश के लिहाज से भी चर्चा में है. जिन लोगों के लिए नोएडा और गुरुग्राम में घर खरीदना मुश्किल हो रहा है, वे पानीपत जैसे शहरों को भी अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं.

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पानीपत को देश में टेक्सटाइल सिटी और सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है. यह शहर हैंडलूम, पावरलूम, कालीन, कंबल, बेडशीट, पर्दे और होम फर्निशिंग के सामान के उत्पादन के लिए देश-विदेश में पहचान रखता है. यहां बनने वाले टेक्सटाइल उत्पादों की मांग भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी है. पानीपत को दुनिया में रिसाइकल टेक्सटाइल और शॉडी यार्न के बड़े केंद्रों में भी गिना जाता है.

पानीपत की औद्योगिक पहचान का असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ता है. उद्योगों के साथ परिवहन, कारोबार, वेयरहाउसिंग, होटल, रिटेल और दूसरी सेवाओं की मांग बढ़ती है. इन गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आवास की जरूरत पैदा होती है. यही वजह है कि पानीपत में रियल एस्टेट के विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं.

कम बजट में बड़ा घर खरीदने का विकल्प

दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख प्रॉपर्टी बाजारों में घरों की कीमतें बढ़ने से खरीदारों का बजट लगातार दबाव में है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कई इलाकों में अच्छे लोकेशन पर बड़े फ्लैट खरीदने के लिए भारी रकम खर्च करनी पड़ती है. वहीं गुरुग्राम में प्रीमियम हाउसिंग की मांग ने कीमतों को और ऊंचा किया है.

इसके मुकाबले पानीपत में खरीदारों को अपेक्षाकृत कम निवेश में बड़े घर और जमीन खरीदने के विकल्प मिल सकते हैं. यहां टाउनशिप और आवासीय परियोजनाओं के जरिए ऐसे घरों की मांग को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जहां परिवारों को पर्याप्त जगह के साथ जरूरी सुविधाएं भी मिलें.

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मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है. बड़े शहरों में जहां खरीदारों को सीमित जगह वाले फ्लैट में रहना पड़ता है, वहीं पानीपत में वे अपने बजट के अनुसार ज्यादा जगह वाले घर की तलाश कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे खरीदार भी इस शहर पर विचार कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं.

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दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी सबसे बड़ी ताकत

किसी भी शहर के रियल एस्टेट बाजार के विकास में कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है. पानीपत इस मामले में पहले से ही अच्छी स्थिति में है. यह दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेशनल हाईवे-44 के जरिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है. सड़क और रेल नेटवर्क के कारण यहां से दिल्ली और हरियाणा के दूसरे प्रमुख शहरों तक पहुंचना आसान है.

अब दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर इस कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने की तैयारी में है. करीब 136.3 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत 33,051 करोड़ रुपये है. हरियाणा कैबिनेट ने मार्च 2026 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी. प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली से सोनीपत, गन्नौर, समालखा और पानीपत होते हुए करनाल तक जाएगा. हरियाणा में इसके 11 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

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रॉयल ग्रीन रियल्टी के प्रबंध निदेशक यशांक वासन का कहना है कि 'नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण से सोनीपत, पानीपत और करनाल में घर खरीदने वालों के लिए राहें और आसान होंगी. दिल्ली से सीधा और तेज संपर्क होने के कारण अब लोग इन शहरों में बसने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे. इसका सबसे अधिक लाभ उन नौकरीपेशा लोगों और परिवारों को मिलेगा.'

जिंदल रियल्टी के प्रेसिडेंट एवं सीईओ अभय कुमार मिश्रा कहते हैं, 'दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर से पानीपत की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. दिल्ली और एनसीआर के करीब आने से यहां आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के विकास को बढ़ावा मिलेगा. इससे पानीपत नए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है.”

स्काई बाइट डेवलपर्स के डायरेक्टर एवं फाउंडर विनोद कुमार कहते हैं, “नमो भारत कॉरिडोर से पानीपत की दिल्ली और एनसीआर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे नौकरीपेशा लोगों के लिए पानीपत में रहना और दिल्ली आना-जाना आसान होगा. बेहतर कनेक्टिविटी से यहां आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने के साथ पानीपत के रियल एस्टेट बाजार को भी गति मिलने की उम्मीद है.”

नए हाईवे और औद्योगिक विकास से बढ़ेंगी संभावनाएं

पानीपत की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सड़क परियोजनाओं की भी अहम भूमिका है. नेशनल हाईवे-44 शहर को दिल्ली, सोनीपत और करनाल जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों से जोड़ता है. इसके अलावा क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क के विकास से आसपास के कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो रही है.

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बेहतर सड़कों का फायदा सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मिलता, बल्कि इससे उद्योगों, कारोबार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है. माल की आवाजाही आसान होने से कारोबार की लागत कम करने में मदद मिलती है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और आवासीय संपत्तियों की मांग को भी सहारा मिल सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ट्राइडेंट रियल्टी के सीईओ परविंदर सिंह कहते हैं, "पानीपत के प्रॉपर्टी मार्केट में आगे बढ़ने की जबरदस्त ताकत है. अगर यहां अच्छी प्लानिंग और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास किया जाए, तो एक शानदार रियल एस्टेट हब तैयार हो सकता है. आगे चलकर लोग ऐसे घरों को ज्यादा पसंद करेंगे, जहां मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ-साथ हरियाली, खुलापन और सेहत का पूरा ख्याल रखा गया हो. हमारी कोशिश भी यही है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो अच्छे डिजाइन और सुविधाओं के जरिए लोगों को एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल दे सकें. आजकल लोग सिर्फ रहने के लिए छत नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां वे परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकें और प्रकृति से जुड़े रह सकें. यही सोच पानीपत के रियल एस्टेट को एक नए मुकाम पर ले जाएगी."

एम3एम इंडिया का भी पानीपत पर फोकस

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एम3एम इंडिया के प्रेसिडेंट रॉबिन मंगला कहते हैं कि 'पानीपत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. अच्छी सड़कों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग यहां आधुनिक सुविधाओं वाले घरों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बड़े शहरों से नजदीकी होने के कारण निवेशकों के लिए भी यह जगह काफी फायदेमंद बन गई है. एम3एम इंडिया का फोकस अच्छी प्लानिंग और आधुनिक डिजाइन वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पर है, जिनकी वैल्यू लंबे समय तक बनी रहे.

क्या पानीपत बन सकता है अगला रियल एस्टेट डेस्टिनेशन?

पानीपत के पास रियल एस्टेट बाजार को आगे बढ़ाने के लिए कई मजबूत आधार मौजूद हैं. एक तरफ टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योग हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली से नजदीकी, नेशनल हाईवे-44 और प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं. इसके साथ ही बड़े शहरों के मुकाबले किफायती आवास की संभावनाएं भी इसे खरीदारों के लिए आकर्षक बनाती हैं.

हालांकि, पानीपत को एक बड़े रियल एस्टेट हब के रूप में स्थापित होने के लिए बेहतर नागरिक सुविधाओं, मजबूत सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूल-कॉलेज और मनोरंजन के विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा. खरीदारों के लिए प्रोजेक्ट की लोकेशन, डेवलपर की विश्वसनीयता, जमीन के दस्तावेज और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) में रजिस्ट्रेशन की जांच करना भी जरूरी है.

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अब घर के साथ हरियाली और हेल्दी लाइफस्टाइल की मांग

आज के खरीदार सिर्फ चार दीवारों वाला घर नहीं चाहते. वे ऐसी जगह रहना चाहते हैं, जहां परिवार के लिए खुली जगह हो, बच्चों के खेलने की सुरक्षित व्यवस्था हो और रोजमर्रा की जरूरतों के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके. इसी वजह से नई आवासीय परियोजनाओं में पार्क, ग्रीन एरिया, जिम, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह और सामुदायिक सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है.

पानीपत में भी इस तरह की आवासीय परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं. यहां विकसित हो रही नई सोसायटियों में हरियाली, खुलापन और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने की कोशिश की जा रही है. बड़े शहरों की भागदौड़ और भीड़भाड़ से दूर परिवारों को बेहतर वातावरण देने की सोच इन परियोजनाओं को अलग पहचान दे सकती है.

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