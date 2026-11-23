'रामायण' दिवाली से ठीक पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है. यह फिल्म इस महीने की शुरुआत में, 5 नवंबर को रिलीज हुई थी. पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है.

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अब अपने तीसरे हफ्ते में, फिल्म 18वें दिन तक पहुंच गई है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि त्योहारों की भीड़ कम होने के बाद भी फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहा है.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, 18वें दिन तक 'रामायण' ने भारत में 16,270 शोज के जरिए ₹35.60 करोड़ (नेट) की कमाई की है. इसमें हिंदी में ₹26.25 करोड़, मलयालम में ₹3.40 करोड़ और कन्नड़ से ₹2.50 करोड़ कमाए. तमिल वर्जन से ₹2.40 करोड़ की कमाई की, और तेलुगु से ₹1.05 करोड़ छापे. इस तरह फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹942.75 करोड़ हो गया है.

इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,126.50 करोड़ तक पहुंच गया है. विदेशों में, फिल्म ने कुल ₹567.00 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹1,693.50 करोड़ हो गया है.



हिंदी में 700 करोड़ पार कलेक्शन

'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में हिंदी नेट कलेक्शन के मामले में ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी सबसे तेज फिल्म बन गई है. फिल्म ने 18 दिनों में यह मुकाम हासिल किया. इसके साथ ही, यह फिल्म 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से आगे निकल गई है. हालांकि, नमित मल्होत्रा ​​की यह फिल्म अभी भी 'धुरंधर 2' से पीछे है, जिसने सिर्फ 10 दिनों में ही यह मुकाम हासिल कर लिया था.

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ओपनिंग रही थी शानदार

भारत में फिल्म की ओपनिंग ₹64.85 करोड़ के साथ हुई थी, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग है. फिल्म ने अगले दो दिनों तक भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. सोमवार को ₹107 करोड़ (नेट) और मंगलवार को ₹94 करोड़ (नेट) की कमाई की. जिससे भारतीय सिनेमा में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने का नया रिकॉर्ड बन गया. अपने पहले हफ्ते के अंत तक, 'रामायण' ने ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.

नितेश तिवारी द्वारा 'रामायण' पर बनाई जा रही दो-पार्ट वाली यह फिल्म, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका पहला पार्ट, 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ. अब 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2028 में आएगी.

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