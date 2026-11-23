बांग्लादेश में हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी के बीच अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है. इसी कड़ी में पूर्व छात्र लीग नेता तानिया अख्तर तपोशी को गिरफ्तार किया गया है,

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दूसरी ओर, अवामी लीग के 48 घंटे के बंद के ऐलान को देखते हुए पूरा देश हाई अलर्ट पर है और संभावित हिंसा रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वहीं, अब तक 500 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है.

बांग्लादेश की पूर्व छात्र लीग नेता तानिया अख्तर तपोशी को रविवार को गाजीपुर के टोंगी इलाके से गिरफ्तार किया गया है. तपोशी छात्र लीग की केंद्रीय समिति में प्रशिक्षण मामलों की उप सचिव रह चुकी हैं. वो ढाका विश्वविद्यालय इकाई की प्रमुख नेताओं में भी शामिल रही हैं.

(Photo- ITGD)

जानकारी के मुताबिक, इससे पहले अगस्त 2023 में ढाका के एक मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

दरअसल शेख हसीना की वापसी की खबरों के बाद अवामी लीग के समर्थक खुलकर सड़कों पर उतरने लगे हैं. इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां की जा रही हैं. अब तक 500 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है.

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29-30 नवंबर के बंद से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन से निगरानी

अवामी लीग ने बांग्लादेश में 29 और 30 नवंबर 2026 को 48 घंटे का पूर्ण बंद बुलाया है. इस बंद से पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. ढाका समेत सात जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 90 प्लाटून तैनात की गई हैं.

हिंसा और तोड़फोड़ रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है. देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गोपालगंज में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. इसके अलावा एयरपोर्ट, पुल और पावर प्लांट को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गारमेंट फैक्ट्रियों के आसपास भी निगरानी बढ़ा दी गई है. साथ ही, शेख हसीना की वापसी की अटकलों के बीच BGB ने सीमा चौकियों पर भी चौकसी बढ़ा दी है.

दिसंबर में संभावित वापसी को लेकर गृह मंत्रालय सतर्क

शेख हसीना की दिसंबर 2026 में संभावित स्वदेश वापसी की घोषणा को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर हलचल तेज हो गई है. बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पुलिस मुख्यालय को विशेष सतर्कता बरतने और संभावित हालात से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं.

16 नवंबर 2026 को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक विशेष रिपोर्ट में शेख हसीना की संभावित वापसी के मद्देनजर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं का जिक्र किया गया है. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.

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दस्तावेजों के मुताबिक, संभावित राजनीतिक गतिविधियों, सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा मजबूत करने की बात कही गई है. संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, खुफिया सूचनाएं साझा करने और कई इकाइयों के बीच तालमेल बैठाने पर जोर दिया गया है. रिपोर्ट में तनावपूर्ण स्थितियों की पहचान करने और जरूरत के मुताबिक सुरक्षा बल तैनात करने जैसे सुझाव भी शामिल हैं.

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