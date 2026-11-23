2018 के सैंडपेपरगेट कांड ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को कटघरे में खड़ा कर दिया है. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने दावा किया है कि गेंद से छेड़छाड़ की योजना के बारे में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी खिलाड़ियों को जानकारी थी. उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ केपटाउन टेस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में भी ऐसा हुआ था.

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एबी डिविलियर्स के मुताबिक, विवाद का सबसे अहम पहलू यह नहीं है कि गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किसे पता था. असली सवाल यह है कि क्या टीम ने पहले से नियम तोड़ने का फैसला कर लिया था.

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अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा, 'हर एक व्यक्ति को इसके बारे में पता था. मुझे इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि टीम के खिलाड़ियों को मालूम था कि वे कुछ गैरकानूनी करने जा रहे हैं और यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.

डरबन टेस्ट में भी गेंद से हुई छेड़छाड़?

केपटाउन टेस्ट में 64 और 63 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स ने डरबन टेस्ट के फुटेज देखने की सलाह दी. उनका दावा है कि वहां भी गेंद से छेड़छाड़ हुई थी. उन्होंने इस मामले में शामिल खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन मैदान पर हुई घटना को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई.

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' में दावा किया था कि साउथ अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी खिलाड़ियों को सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी. कप्तान पैट कमिंस ने इस दावे को 'बकवास' करार दिया था.

इसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने भी एक लेख में गेंदबाजी समूह के इस दावे पर सवाल उठाए कि उन्हें योजना की जानकारी नहीं थी. उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट के दूसरे दिन चाय के ब्रेक के दौरान हुई बातचीत का जिक्र किया. बैनक्रॉफ्ट के मुताबिक, उस समय डेविड वॉर्नर ने गेंद के एक हिस्से को खुरदरा करने के लिए सैंडपेपर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था. इस बातचीत में कोच डेविड सेकर और डैरेन लेहमैन भी मौजूद थे.

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