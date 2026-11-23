अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी है कि अगर नए साल तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो वे ईरान पर फिर से सैन्य हमला करने पर विचार सकते हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर ईरान का कोई तेल टैंकर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे डुबो दिया जाएगा.

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ट्रंप ने ईरान के वार्ताकारों पर निशाना साधते हुए उन्हें बातें घुमाने वाला बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान बातचीत तो करता है लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं देता जिसे अमेरिका स्वीकार कर सके. फॉक्स न्यूज के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, 'वे हर समय बस बातें करते रहते हैं. लेकिन उनकी बातें बकवास हैं.'

ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि अगर ईरानी जहाज नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डूबो दिया जाएगा. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अगर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान की शर्तों को मान लें तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने में मदद कर सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान का कहना है कि इस मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका को अपनी गलती माननी होंगी और उसे अपने पुराने वादों का सम्मान करना होगा.

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डेमोक्रेट्स और ईरान बढ़ाए रखना चाहता था तेल की कीमत

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर मिडटर्म चुनाव और ईरान को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने जो बातें की थी वह अब सही साबित हुई. उन्होंने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में ईरान ने पिछले एक साल के मुकाबले ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने इन सभी को मार गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ.

उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट्स और ईरान तेल की कीमतें लंबे समय तक बढ़ाए रखना चाहते थे जबकि चुनाव के बाद तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई. उन्होंने कहा कि मतदाता इस चीज को समझ नहीं पाए.

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