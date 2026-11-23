रविवार (22 नवंबर) को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में मैदान पर तनाव का माहौल देखने को मिला. पहली पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों से उलझने वाले हर्षित राणा को बल्लेबाजी के दौरान भी विरोधी खिलाड़ियों के आक्रामक तेवरों का सामना करना पड़ा. 45वें ओवर में मोहम्मद इमरान रंधावा की गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने के बाद सुफियान मुकीम ने उन्हें कुछ कहा.

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सुफियान मुकीम का अंदाज इतना आक्रामक था कि उनके साथी खिलाड़ी को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा. हर्षित राणा पवेलियन लौट रहे थे, तभी पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम उनसे उलझते नजर आए. दोनों के बीच पहले से ही मुकाबले के दौरान तनातनी चल रही थी. इस दौरान इंडिया-ए के कप्तान तिलक वर्मा भी गुस्से में दिखाई दिए और उनकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बहस हुई.

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पाकिस्तान-ए की पारी के दौरान हर्षित राणा की शमील हुसैन और माज सदाकत के साथ तीखी बहस हुई थी. उन्होंने शमील को आउट करने के बाद सेंड ऑफ भी दिया था. ऐसे में बल्लेबाजी के दौरान उनके विकेट के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया ने मैदान का माहौल फिर गरमा दिया.

भारतीय टीम की 48 रनों से हार

मैदान पर इस गरमा गरमी के बीच पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 48 रनों से हरा दिया. 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवरों में 265 रनों पर ऑलआउट हो गई. कप्तान तिलक वर्मा ने शतकीय पारी (100 रन) खेलकर संघर्ष किया, जबकि अभिषेक शर्मा ने 42 गेंदों में 70 रन बनाए. उनकी पारी में छह चौके और छह छक्के शामिल रहे.

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अभिषेक शर्मा के क्रीज पर रहते इंडिया-ए की जीत की उम्मीदें कायम थीं, लेकिन उनके आउट होने के बाद दूसरे बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन नहीं बना सके.

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इससे पहले पाकिस्तान-ए ने 313 रन बनाए थे. मध्यक्रम के बल्लेबाज हसन नवाज ने 79 रनों की अहम पारी खेली. उन्होंने पांच चौके और चार छक्के लगाए. सलामी बल्लेबाज माज सदाकत ने 63 गेंदों पर 59 रन बनाए, वहीं फरहान यूसुफ के बल्ले से 56 रन निकले. जबकि शमील हुसैन ने 23 गेंदों पर 33 रनों का योगदान दिया. शमील-माज ने पहले विकेट के लिए 7.5 ओवर्स में 66 रन जोड़कर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई.

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