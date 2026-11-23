देश के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. FSSAI ने रविवार को जानकारी दी कि उसने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.

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कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का सैंपल जांच में 'असुरक्षित' पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है. FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की पुष्टि की.

FSSAI के मुताबिक, जांच के लिए बिसलेरी इंटरनेशनल के परिसर से 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर' (मिनरल वाटर के अलावा) का एक रेगुलेटरी सैंपल लिया गया था. FSSAI ने बताया, 'ये सैंपल तय ब्रोमेट सीमा के मुताबिक नहीं पाया गया और इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSS Act), 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किया गया.'

जांच के दौरान सैंपल में मिला खतरनाक केमिकल PAHs

इसके बाद कंपनी की अपील पर सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया. वहां भी जांच के दौरान सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) पाए जाने के कारण इसे 'असुरक्षित' करार दिया गया.

लैब की रिपोर्ट में असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन साबित होने के बाद, FSSAI ने FSS एक्ट, 2006 के तहत बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है.

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कई दूसरी कंपनियों पर भी गिरी गाज, लाइसेंस सस्पेंड

बिसलेरी के अलावा FSSAI ने कुछ दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है. इनमें वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मीमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कन्फेक्शनरी शामिल हैं.

वहीं, नियमों का पालन न करने पर FSSAI ने उर्मि लाइफसाइंसेज LLP और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. इसके साथ ही आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ प्रोडक्ट्स वापस मंगाने का आदेश भी जारी किया गया है. कंपनी से प्री-पैक चॉकलेट फिल्ड कुकीज को बाजार से वापस लेने को कहा गया है, क्योंकि जांच में ये असुरक्षित पाई गई थीं.

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बता दें कि इस कैलेंडर ईयर (2026) के दौरान FSSAI ने फूड इंडस्ट्रलिस्ट्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है. FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों पर भी सख्ती बढ़ाई है.

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