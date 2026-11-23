जब कोई बड़ी चीज शुरू करने के कुछ ही समय बाद आपको लगे कि यह आपके या आपके लोगों के लिए काम नहीं कर सकता है, तो ऐसा एहसास होता है कि रातों की पूरी मेहनत खराब हो गई है. इसके बाद जो ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्यों न इसे खत्म कर दिया जाए.

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लेकिन इस दौरान आप क्या चुनते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है. यह समय तय करता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं. जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा ने हाल ही में याद किया कि कैसे शुरुआती नाकामियों की वजह से फाउंडर्स एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने ऐप बंद करने का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

InterviewBit और Scaler के को-फाउंडर अभिमन्यु सक्सेना के साथ Scaler Pod पर बात करते हुए वोहरा ने जेप्टो के शुरुआती सफर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी फेलियर जिसकी वजह से कंपनी को अपना ऐप चालू रखने में मुश्किल हुई और लॉन्च के दिन केवल 31 ऑर्डर ही मिलें.

टेक फेलियर ने जेप्टो को अपना ऐप बंद करने पर विचार करने के लिए किया मजबूर

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बातचीत के दौरान उन्होंने पहली घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 21 दिसंबर को जेप्टो ने अपनी सीरीज C फंडिंग का ऐलान किया था. कंपनी अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए UK की एक कंपनी के सॉफ्टवेयर पर निर्भर थी, तभी अचानक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. क्रिसमस के समय UK टीम के उपलब्ध न होने की वजह से फाउंडर्स के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्हें ऐप बंद करना पड़ा.

सिर्फ 31 ऑर्डर के साथ, जेप्टो का सफर शुरू होता है

कैवल्य वोहरा ने बताया कि कंपनी के पास उस समय सीमित संसाधन थे. इसके बावजूद फाउंडर्स ने मीडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी. उन्होंने 15 फरवरी 2021 के लिए कुछ स्टोरीज शेड्यूल की थीं. लॉन्च वाले दिन टीम के लोग सुबह 4-5 बजे उठ गए और अखबार आने का इंतजार करने लगे. वोहरा के मुताबिक, अखबारों के पेज 3 और 4 पर कंपनी के बारे में खबरें छपी थीं. उनमें Zepto के ऐप का लोगो को तौर भी इस्तेमाल किया गया था. टीम यह देखने के लिए उत्साहित थी कि उनके ऐप को कितनी मीडिया कवरेज मिली है.

टीम के लोगों ने ही किया था ऑर्डर

कैवल्य वोहरा ने बताया कि इन 31 ऑर्डर में से कम से कम 15 ऑर्डर फाउंडर्स और उनकी टीम के लोगों ने ही किए थे. वे यह जांचना चाहते थे कि ऐप ठीक से काम कर रहा है या नहीं और ऑर्डर करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही.

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10-15 मिनट तक रहे उदास

वोहरा ने बताया कि कम ऑर्डर मिलने से फाउंडर्स को निराशा हुई, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही. टीम करीब 10-15 मिनट तक उदास रही. इसके बाद उन्होंने तय किया कि अगले दिन 31 से ज्यादा ऑर्डर लाने की कोशिश करेंगे और लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे.

WhatsApp ग्रुप से ग्राहकों तक पहुंची टीम

शुरुआत में कम ऑर्डर मिलने के बाद टीम ने नए ग्राहक जोड़ने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए. इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोगों से संपर्क किया गया. साथ ही WhatsApp ग्रुप के जरिए ऐप को प्रमोट करने की कोशिश की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें. इस तरह Zepto के फाउंडर्स ने शुरुआती दिनों में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कई तरीके आजमाए और अपनी कस्टमर एक्विजिशन रणनीति में बदलाव किए.

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