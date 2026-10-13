Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

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राष्ट्रपति ने 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है. ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

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