टीम इंडिया को बड़ा झटका, NZ दौरे से बाहर हुए ऋषभ पंत, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं.

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पंत को यह चोट सितंबर में ईरानी कप के दौरान रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते समय लगी थी. इस मैच के दौरान ऋषभ पंत के बाएं हिस्से में खिंचाव आ गया था.

बीसीसीआई ने सोमवार को कंफर्म किया कि पंत की जगह अब विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को शुरुआती दो मैचों के लिए इंडिया ए की स्क्वाड में शामिल किया गया है. फिलहाल पंत बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और तेजी से रिकवर कर रहे हैं. तीसरे मैच में उनके खेलने को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा.

इस चोट ने सीनियर टीम की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि भारत को 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. हालांकि, अभी सीनियर टेस्ट टीम का ऐलान नहीं हुआ है और इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पंत पूरी सीरीज से बाहर रहेंगे या नहीं.

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बता दें कि इंडिया ए को 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मल्टी-डे मैच खेलने हैं. पहला मैच लिंकन में, दूसरा क्राइस्टचर्च में और तीसरा मुकाबला भी लिंकन में ही खेला जाएगा. इन मुकाबलों को न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिहाज से अहम माना जा रहा था.

🚨 News 🚨 Rishabh Pant has been ruled out of the first two India A matches against New Zealand A. Kumar Kushagra has been named as his replacement in the squad. More Details ▶️ https://t.co/GlNfm5b5or #NZAvINDA — BCCI (@BCCI) October 12, 2026

कौन हैं कुमार कुशाग्र?

झारखंड के 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र इन दिनों घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. गुजरात टाइटन्स का हिस्सा रहे कुशाग्र ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़कर ईस्ट जोन की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

इसके अलावा उन्होंने सितंबर में पुदुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी एक शानदार शतक और नाबाद 46 रनों की पारी खेली थी. अब वह इंडिया ए के लिए इस दौरे पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं.

इंडिया ए की टीम (पहला और दूसरा मैच)

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

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