19 रन पर 4 विकेट गंवाकर फंसी टीम इंडिया, दीप्ति-निकी ने जिम्बाब्वे से छीनी जीत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि, रायपुर में शुक्रवार को खेले गए इस मैच में मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद ने मोर्चा संभालकर भारत को जीत दिला दी.

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19 रन पर आधी टीम संकट में

जिम्बाब्वे की दाएं हाथ की स्पिनर न्याशा ग्वांजुरा भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनकर आईं. उन्होंने 18 रन देकर तीन विकेट झटके और भारत के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया. शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम दबाव में आ गई और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया.

दीप्ति और निकी ने पलटी बाजी

मुश्किल हालात में दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद ने जिम्मेदारी संभाली. दोनों ने अहम साझेदारी करके भारतीय पारी को संभाला और जीत की राह आसान की. दीप्ति ने 49 रन की शानदार पारी खेली, जबकि निकी 39 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर 116 रन बना लिए. इस तरह टीम इंडिया ने चार विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और लक्ष्य से जुड़े दबाव को पीछे छोड़ दिया.

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जिम्बाब्वे ने भी दिखाई बल्लेबाजी में दम

इससे पहले जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज केलिस न्धलोवु ने 44 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि शार्ने मेयर्स 33 गेंदों पर 43 रन बनाकर नाबाद रहीं. दोनों ने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

भारत की ओर से नंदिनी शर्मा ने 11 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि श्री चरणी को एक सफलता मिली. जिम्बाब्वे की गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय बल्लेबाजी को शुरुआती झटके दिए, लेकिन दीप्ति और निकी की साझेदारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.



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