scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

19 रन पर 4 विकेट गंवाकर फंसी टीम इंडिया, दीप्ति-निकी ने जिम्बाब्वे से छीनी जीत

भारतीय महिला टीम ने रायपुर में पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को चार विकेट से हराया. 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन दीप्ति शर्मा के 49 और निकी प्रसाद के नाबाद 39 रनों ने टीम को जीत दिला दी.

Advertisement
X
19 रन पर 4 विकेट... फिर पलटी बाजी! (Deepti Sharma @BCCI)
19 रन पर 4 विकेट... फिर पलटी बाजी! (Deepti Sharma @BCCI)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि, रायपुर में शुक्रवार को खेले गए इस मैच में मेजबान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद ने मोर्चा संभालकर भारत को जीत दिला दी.

19 रन पर आधी टीम संकट में

जिम्बाब्वे की दाएं हाथ की स्पिनर न्याशा ग्वांजुरा भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनकर आईं. उन्होंने 18 रन देकर तीन विकेट झटके और भारत के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया. शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम दबाव में आ गई और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया.

सम्बंधित ख़बरें

ICC ODI Rankings
स्मृति मंधाना की बादशाहत कायम, दीप्ति शर्मा ने भी बिखेरा जलवा
India's players celebrate their victory in the women's gold medal cricket match between India and Sri Lanka during the 2026 Asian Games at Korogi Athletic Park in Nisshin
स्मृति की आंधी, शेफाली का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया का फिर बजा डंका
ind women cricket team
एशियन गेम्स: भारत को पहला गोल्ड, श्रीलंका को रौंद हरमन ब्रिगेड बनी चैम्पियन
Indian Women Cricket Team
टीम इंडिया के लिए सुपर संडे... हॉकी-क्रिकेट में धमाका, धीरज भी छाए
India vs Pakistan Women Asia Cup (PHOTO: XBCCI/Women)
IND vs PAK: एक बार फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर?

दीप्ति और निकी ने पलटी बाजी

मुश्किल हालात में दीप्ति शर्मा और निकी प्रसाद ने जिम्मेदारी संभाली. दोनों ने अहम साझेदारी करके भारतीय पारी को संभाला और जीत की राह आसान की. दीप्ति ने 49 रन की शानदार पारी खेली, जबकि निकी 39 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर 116 रन बना लिए. इस तरह टीम इंडिया ने चार विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और लक्ष्य से जुड़े दबाव को पीछे छोड़ दिया.

Advertisement

जिम्बाब्वे ने भी दिखाई बल्लेबाजी में दम

इससे पहले जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज केलिस न्धलोवु ने 44 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि शार्ने मेयर्स 33 गेंदों पर 43 रन बनाकर नाबाद रहीं. दोनों ने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

भारत की ओर से नंदिनी शर्मा ने 11 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि श्री चरणी को एक सफलता मिली. जिम्बाब्वे की गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय बल्लेबाजी को शुरुआती झटके दिए, लेकिन दीप्ति और निकी की साझेदारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Audi Q3: हेडलाइट से सड़क पर मिलेगी सेफ्टी फीचर्स की जानकारी, भारत में धांसू SUV लॉन्च |
    Neha Bora Detained: 'नेहा बोरा को प्राइवेट कार में ले गई पुलिस', विशाल ददलानी के पोस्ट से मचा हड़कंप |
    वाराणसी में गरबा-डांडिया नाइट में बजरंग दल ने चेक किए ID, दुर्गा वाहिनी ने लगाया तिलक और बांधा कलावा |
    रात 8 बजे घर से निकली थी बच्ची, नहीं लौटी वापस... खंडहर में मिला शव, भोपाल के बैरागढ़ में दहला देने वाली वारदात |
    दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन, BJP और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस |
    'राहुल गांधी और विपक्ष का लोकतंत्र में विश्वास नहीं', रविशंकर प्रसाद का वार |
    'नेहा बोरा कहां हैं?' सांसद से लेकर पूर्व CM तक ने पूछा सवाल, AISA ने की रिहाई की मांग |
    19 रन पर 4 विकेट गंवाकर फंसी टीम इंडिया, दीप्ति-निकी ने जिम्बाब्वे से छीनी जीत |
    नारियल फोड़ने के लिए फर्श पर पटकने की जरूरत नहीं! इस आसान ट्रिक से दो हिस्सों में जाएगा टूटेगा, पानी भी नहीं फैलेगा |
    शाहरुख खान की 'किंग' को मिलेगा बड़ा फायदा, 'रामायण' के साथ तैयार किया तगड़ा प्लान
    Advertisement