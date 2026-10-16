scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Neha Bora Detained: 'नेहा बोरा को प्राइवेट कार में ले गई पुलिस', विशाल ददलानी के पोस्ट से मचा हड़कंप

दिल्ली में नेहा बोरा को डिटेन किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठाए हैं. AISA ने दावा किया कि वकीलों को नेहा से मिलने नहीं दिया जा रहा. जानिए पूरा मामला और प्रदर्शन से जुड़ा अपडेट.

Advertisement
X
नेहा बोरा कहां हैं? विशाल ददलानी ने उठाए सवाल (Photo: Screengrabs)
नेहा बोरा कहां हैं? विशाल ददलानी ने उठाए सवाल (Photo: Screengrabs)

दिल्ली में नेहा बोरा को पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने की खबर के बाद मामला गरमा गया है. सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नेहा के ठिकाने और उनकी स्थिति को लेकर चिंता जताई है. वहीं, नेहा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी चर्चा में है.

विशाल ददलानी ने लगाए गंभीर आरोप

विशाल ददलानी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सनसनी फैला दी है. उन्होंने दावा किया है कि नेहा बोरा को एक प्राइवेट कार में किसी अनजान लोकेशन पर ले जाया गया है और वो अभी भी मिसिंग हैं. विशाल ने पोस्ट में दिल्ली पुलिस से उनकी लोकेशन बताने की मांग की और अमित शाह को टैग कर पूछा - क्या देश की राजधानी में यही कानून का लेवल है?

सम्बंधित ख़बरें

'नेहा बोरा कहां हैं?' सांसद से लेकर पूर्व CM तक ने पूछा सवाल, AISA ने की रिहाई की मांग
Kejriwal Reacts to Tiranga March
'...तो क्या PAK में तिरंगा लहराएंगे?', पुलिस एक्शन पर केजरीवाल ने उठाए सवाल
अभिजीत दिपके की हिरासत के बाद क्या CEC पर और बढ़ेगा संग्राम? देखें हल्ला बोल
Neha Bora statement sparks political row
नेहा बोरा के बयान पर मची स‍ियासत, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा
मंडी हाउस से नेहा बोरा हिरासत में, गाड़ी में बैठाकर ले गई पुलिस

अपनी पोस्ट में विशाल ने कई इंटरनेशनल मीडिया को टैग करते हुए लिखा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि कैसे प्रोग्रेसिव यूथ की आवाज बनने वाली एक यंग महिला को सरेआम गायब कर दिया गया है. पोस्ट के बाद से #WhereIsNeha ट्रेंड में है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

विशाल ददलानी ने अपनी एक और पोस्ट में दावा किया कि कनॉट प्लेस में अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को डिटेन या गिरफ्तार करना सरकार के लिए उलटा पड़ सकता है. विशाल ने यह भी कहा कि ऐसे कदमों से प्रदर्शन करने वाले लोग जनता के बीच और ज्यादा समर्थन हासिल कर सकते हैं. उनके मुताबिक, इससे आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान मिल सकता है.

Advertisement

खबरों के मुताबिक, नेहा को 16 अक्टूबर को दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय मंडी हाउस के पास हिरासत में लिया गया था. AISA का दावा है कि रात 8 बजे तक नेहा से संपर्क नहीं हो पा रहा था और पुलिस वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दे रही थी. 

वहीं विशाल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक वीडियो और शेयर किया है जहां पुलिस नेहा को डिटेन करती दिख रही है. इस मामले में अभी ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Audi Q3: हेडलाइट से सड़क पर मिलेगी सेफ्टी फीचर्स की जानकारी, भारत में धांसू SUV लॉन्च |
    Neha Bora Detained: 'नेहा बोरा को प्राइवेट कार में ले गई पुलिस', विशाल ददलानी के पोस्ट से मचा हड़कंप |
    वाराणसी में गरबा-डांडिया नाइट में बजरंग दल ने चेक किए ID, दुर्गा वाहिनी ने लगाया तिलक और बांधा कलावा |
    रात 8 बजे घर से निकली थी बच्ची, नहीं लौटी वापस... खंडहर में मिला शव, भोपाल के बैरागढ़ में दहला देने वाली वारदात |
    दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन, BJP और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस |
    'राहुल गांधी और विपक्ष का लोकतंत्र में विश्वास नहीं', रविशंकर प्रसाद का वार |
    'नेहा बोरा कहां हैं?' सांसद से लेकर पूर्व CM तक ने पूछा सवाल, AISA ने की रिहाई की मांग |
    19 रन पर 4 विकेट गंवाकर फंसी टीम इंडिया, दीप्ति-निकी ने जिम्बाब्वे से छीनी जीत |
    नारियल फोड़ने के लिए फर्श पर पटकने की जरूरत नहीं! इस आसान ट्रिक से दो हिस्सों में जाएगा टूटेगा, पानी भी नहीं फैलेगा |
    शाहरुख खान की 'किंग' को मिलेगा बड़ा फायदा, 'रामायण' के साथ तैयार किया तगड़ा प्लान
    Advertisement