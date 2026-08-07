दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, 9 से ज्यादा मकान गिरे

दिल्ली में शुक्रवार(7 अगस्त) को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया. लगातार बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा, पेड़ गिर गए और सड़कें जलमग्न हो गईं. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को शुक्रवार रात 12 बजे से शाम 5:30 बजे तक मकान गिरने, इमारतों के हिस्से ढहने और पेड़ गिरने से जुड़ी 24 से ज्यादा कॉल मिलीं.

और पढ़ें

बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब एक पेड़ गिरकर एक मकान पर आ गिरा और उसमें तीन महिलाएं फंस गईं. सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने कहा कि सुबह से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है. देर रात से अब तक विभाग को मकान गिरने की नौ और शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ गिरने की 16 घटनाओं की सूचना मिली. पेड़ गिरने की एक घटना में तीन महिलाएं एक मकान में फंस गई थीं, जिन्हें फायर विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया..

तेज बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. जलभराव के कारण कई प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दो-दो घंटे से अधिक का समय लगा.

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन की कमी और समय पर वैकल्पिक मार्ग नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई. कई लोगों ने कहा कि पीक आवर के दौरान हजारों लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे.

इस बीच, नगर निगम और अन्य एजेंसियां गिरे हुए पेड़ों को हटाने, यातायात सामान्य करने और जलभराव वाले इलाकों की निगरानी में जुटी रहीं. वहीं, मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे साफ है कि बारिश का असर पूरे शहर में व्यापक रूप से देखने को मिला.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार शाम 5:45 बजे बारिश का ताजा बुलेटिन जारी किया. इसके मुताबिक, 6 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 7 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक हुई बारिश और 7 अगस्त को तीन-तीन घंटे के अंतराल में दर्ज वर्षा का विवरण साझा किया गया है.

इन इलाकों में अच्छी बारिश

IMD के अनुसार, सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 57.3 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, सबसे ज्यादा तीन घंटे की बारिश जनकपुरी में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच 62.5 मिमी रिकॉर्ड की गई. इसी दौरान पालम में 57 मिमी और आयानगर में 51 मिमी बारिश हुई. इसके अलावा पुसा, नारायणा और झरोदा कलां समेत कई इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग (IMD) ने 10 अगस्त तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

---- समाप्त ----