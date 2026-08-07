अनिल कपूर फिर मचाएंगे टीवी पर धमाल, इस बार ज्ञान नहीं दिमाग का होगा खेल! 1 करोड़ जीतने का मौका

टीवी की दुनिया में एक बार फिर अनिल कपूर की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल जुदा होगा. एक्टर अब किसी ड्रामा या आम क्विज शो में नहीं, बल्कि ऐसे गेम शो की कमान संभालने वाले हैं, जहां आपकी किताबों की जानकारी से ज्यादा दिमाग, तर्क और हाजिरजवाबी काम आएगी. शो का नाम है ‘इंडिया के टॉप 1%’ और इसमें जीतने वाले कंटेस्टेंट के खाते में सीधे 1 करोड़ रुपये जाएंगे.

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‘बिग बॉस ओटीटी 3’ के बाद फिर टीवी पर लौटे अनिल कपूर

अनिल कपूर करीब दो साल बाद रियलिटी टेलीविजन की होस्टिंग में वापसी कर रहे हैं. इससे पहले वह 2024 में ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ को होस्ट करते नजर आए थे. अब उनका नया शो आम क्विज प्रतियोगिताओं से एकदम अलग होने वाला है.

‘इंडिया के टॉप 1%’ में सवाल यह नहीं होंगे कि आपको कितने तथ्य याद हैं, बल्कि असली परीक्षा इस बात की होगी कि आप किसी मुश्किल सवाल को सोचते कैसे हैं. यानी आपकी याददाश्त से ज्यादा आपका लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न पहचानने की क्षमता और कॉमन सेंस दांव पर होगा.

100 कंटेस्टेंट से शुरू होगा खेल, धीरे-धीरे बढ़ेगी मुश्किल

शो की शुरुआत 100 प्रतियोगियों के साथ होगी. शुरुआत में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिन्हें करीब 90 फीसदी लोग हल कर सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, सवालों की मुश्किल भी बढ़ती जाएगी. आखिर में पहुंचते-पहुंचते सवाल इतना पेचीदा होगा कि उसका सही जवाब देने की उम्मीद सिर्फ 1 फीसदी लोगों से होगी.

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खास बात यह है कि शो में पूछे जाने वाले सवाल पहले से ही देशभर के अलग-अलग लोगों के बीच सर्वे करके परखे जाएंगे. यानी यह तय किया जाएगा कि किसी सवाल का जवाब कितने लोग सही दे पाते हैं.

14 साल का बच्चा भी दे सकता है 40 साल के शख्स को मात

इस शो की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहां उम्र या कितनी पढ़ाई की है, उससे ज्यादा मायने आपकी सोच का होगा. मेकर्स के मुताबिक, 14 साल का कोई बच्चा भी आखिरी सवाल तक पहुंच सकता है और 40 साल का प्रतियोगी भी उसी चुनौती का सामना करेगा. मतलब गेम में किसी की उम्र नहीं, दिमाग की धार चलेगी.

और मजा सिर्फ स्टूडियो में बैठे कंटेस्टेंट्स का नहीं होगा. घर पर टीवी देखने वाले लोग भी हर सवाल का जवाब उसी वक्त देने की कोशिश कर सकेंगे. यानी परिवार के साथ बैठकर शो देखिए और साथ-साथ यह भी जांच लीजिए कि आपका दिमाग भारत के टॉप 1 फीसदी लोगों में शामिल होने लायक है या नहीं.

अनिल कपूर बोले- ये शो वैसा नहीं जैसा आपने पहले देखा

शो को लेकर अनिल कपूर भी काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने बताया कि ‘इंडिया के टॉप 1%’ का प्रीमियर 5 सितंबर को होगा. एक्टर के मुताबिक, यह शो इसलिए खास है क्योंकि इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपको कितना ज्ञान है, बल्कि यह देखा जाएगा कि आप सोचते कैसे हैं.

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अनिल ने कहा कि हर चुनौती में ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, हाजिरजवाबी और दबाव में शांत रहने की क्षमता की परीक्षा होगी. उन्होंने दर्शकों को घर बैठे गेम में शामिल होने की बात भी कही. यानी हर सवाल के साथ दर्शक भी अपना जवाब दे सकेंगे और खुद जान सकेंगे कि उनका दिमाग किस स्तर पर काम करता है.

सिर्फ एक सही जवाब और 1 करोड़ का सपना!

अब बात उस इनाम की, जिसके लिए कंटेस्टेंट अपना पूरा दिमाग खपाने वाले हैं. ‘इंडिया के टॉप 1%’ का विजेता 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम अपने नाम करेगा. लेकिन यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होगा. जैसे-जैसे प्रतियोगी आगे बढ़ेंगे, सवाल उन्हें कन्फ्यूज करने के साथ-साथ उनकी सोचने की क्षमता को भी चुनौती देंगे.

ऐसे में कई बार पहला जवाब सही लग सकता है, लेकिन असली खेल इसी बात का होगा कि कंटेस्टेंट अपनी पहली सोच पर भरोसा करता है या थोड़ा रुककर सवाल को नए एंगल से देखता है.

दुनियाभर में धूम मचा चुका है ये फॉर्मेट

‘इंडिया के टॉप 1%’ कोई बिल्कुल नया प्रयोग नहीं है. इसका मूल फॉर्मेट ‘द 1% क्लब’ सबसे पहले 2022 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था और देखते ही देखते दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो गया. इस फॉर्मेट को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इजरायल और मैक्सिको समेत 15 देशों में अपनाया जा चुका है.

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ब्रिटेन में भी यह शो लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है और 2025 में वहां का टॉप क्विज कार्यक्रम बन गया. अब इसी इंटरनेशनल हिट फॉर्मेट का भारतीय अंदाज दर्शकों के सामने आने वाला है.

कब और कहां देख पाएंगे ‘इंडिया के टॉप 1%’?

अनिल कपूर का यह नया गेम शो 5 सितंबर से शुरू होगा. इसका प्रसारण स्टार प्लस पर किया जाएगा और इसी के साथ यह जियोहॉटस्टार पर भी स्ट्रीम होगा. शो का फॉर्मेट देखकर इतना तो साफ है कि इस बार टीवी पर सिर्फ ज्ञान का इम्तिहान नहीं होने वाला. सवाल कभी आपको आसान लगेंगे, कभी दिमाग घुमा देंगे और कई बार आपका पहला जवाब ही आपको फंसा सकता है.

अब देखना होगा कि 100 कंटेस्टेंट्स की भीड़ में आखिर कौन अपने दिमाग की ऐसी बाजीगरी दिखाता है कि भारत के टॉप 1 फीसदी लोगों में शामिल होकर 1 करोड़ रुपये की रकम घर ले जाए.

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