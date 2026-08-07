सेना के जवान ने 7 महीने की गर्भवती पत्नी का गला घोंटकर किया मर्डर, फिर हादसा दिखाने की कोशिश, डॉक्टरों ने ऐसे खोली पोल

महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. भारतीय सेना के एक जवान पर अपनी सात महीने की गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर आरोपी जवान और उसके माता-पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

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पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान 28 वर्षीय ज्ञानेश्वर मडने के रूप में हुई है. वह भारतीय सेना की 6 मराठा बटालियन में तैनात है. पुलिस का कहना है कि घटना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मृतका दीपाली के भाई राहुल माने ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे आरोपी ने फोन कर कहा कि दीपाली घर में गिर गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह सूचना मिलने के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रहने वाला महिला का परिवार तुरंत वाशिम के लिए रवाना हुआ और शाम करीब 7 बजे वहां पहुंचा.

सेना की 6 मराठा बटालियन में तैनात है आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी जवान को अगले दिन जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना होना था. जांच में आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया.

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पुलिस का कहना है कि घटना के बाद आरोपी अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से एक निजी अस्पताल लेकर गया. वहां से महिला को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के दौरान महिला के गले पर चोट के निशान देखे. इसके बाद उन्हें मामले में गड़बड़ी का शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

गले पर चोट के निशान देखकर खुला मामलावरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीष ठाकरे ने बताया कि सरकारी अस्पताल से पुलिस को एक मेमो मिला था, जिसमें बताया गया था कि एम्बुलेंस से एक महिला का शव लाया गया है. पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो महिला के गले पर साफ चोट के निशान दिखाई दिए. इन्हीं निशानों के आधार पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई और जांच शुरू की गई.

मृतका के भाई राहुल माने ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश्वर मडने का किसी अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध था. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से वह काफी समय से उनकी बहन को प्रताड़ित कर रहा था.

राहुल माने के मुताबिक विवाहेतर संबंध को लेकर कुछ महीने पहले दोनों परिवारों के बीच बैठक भी हुई थी. उस समय विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी और मामला शांत हो गया था. हालांकि उनका आरोप है कि इसके बाद भी दीपाली के साथ प्रताड़ना जारी रही.

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आरोपी जवान गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

दीपाली के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेना के जवान ज्ञानेश्वर मडने और उसके माता-पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.



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