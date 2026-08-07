दतिया उपचुनाव हार पर BJP में मंथन, कैलाश विजयवर्गीय बोले- अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, दिए कार्रवाई के संकेत

दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित और अनुशासित पार्टी है. जो भी अनुशासन तोड़ेगा, उसके खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा.

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भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर प्रतिक्रिया दी.

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस और अनुशासन आधारित पार्टी है. पार्टी के भीतर अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी अनुशासनहीनता करता है, उसके खिलाफ संगठन नियमानुसार कार्रवाई करता है.

उन्होंने बताया कि दतिया उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा संगठन कर रहा है. ऐसे में इस विषय पर टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वे सरकार का हिस्सा हैं और संगठन से जुड़े मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संगठन पूरे चुनाव परिणाम और उससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा. यदि किसी स्तर पर अनुशासनहीनता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ पार्टी उचित कार्रवाई करेगी.

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वहीं, भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर पूछे गए सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि उनका विभाग करीब दो साल पहले ही मास्टर प्लान तैयार कर मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंप चुका है. अब इस पर आगे का निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा.

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