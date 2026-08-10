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मल्लिका शेरावत ने तेज प्रताप यादव को पहनाया सूट, कैमरे पर शरमाए नेताजी, बोले- चेहरे पर बेचैनी...

तेज प्रताप यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो में नजर आए हैं. इस वीडियो में मल्लिका तेज प्रताप को कोट पहनाती दिख रही हैं, जिससे फैंस में उत्साह बढ़ गया है.

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मल्लिका के साथ तेजू भैया, मचेगा बवाल (Photo: Instagram/tejpratapyadav_jjd)
मल्लिका के साथ तेजू भैया, मचेगा बवाल (Photo: Instagram/tejpratapyadav_jjd)

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सुर्खियों में छाए हुए हैं. इन दिनों वो रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में भौकाल मचा रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत संग सामने आए तेज प्रताप यादव के वीडियो ने हलचल मचा रखी है. वे साथ आकर कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं. 

मल्लिका संग दिखे तेज प्रताप
तेज प्रताप ने X पर मल्लिका शेरावत संग नया वीडियो पोस्ट किया है. इसमें ग्लैमरस ब्यूटी मल्लिका तेज प्रताप यादव को सूट पहना रही हैं. ब्लैक सूट पैंट और व्हाइट शर्ट में वो हैंडसम लगे. ये पूरा सीक्वेंस शूट हो रहा है. मल्लिका और तेज प्रताप आपस में हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं. एक्ट्रेस पोलका डॉट ड्रेस में स्टनिंग लगीं.

तेज प्रताप को वीडियो में देख फैंस का दिल खुश हो गया है. मल्लिका उन्हें स्टाइल करने में जिस तरह से मदद कर रही हैं, उसे यूजर्स ने सराहा है. पूरी तरह तैयार होने के बाद तेज प्रताप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खुद को मिरर में निहारते हैं. उनका टशन देखने लायक है.

बैकग्राउंड में धुरंधर फिल्म का गाना 'तम्मा तम्मा' चल रहा है. जिसमें संजय दत्त बोलते हैं- चिंगारी लगाकर तुझे लगता है तूने आग पर काबू पा लिया है. ये गलतफहमी मत पालना, यहां बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को ढेर करने के लिए. जहां दर्द है वहां मर्द है.

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कैप्शन में तेज प्रताप ने लिखा- कमिंग सून...कुछ बहुत बड़ा आने वाला है. बहुत जल्द पूरे देश और पूरे एशिया को कुछ नया देखने को मिलने वाला है. मल्लिका शेरावत जी के साथ हमारा कुछ खास और नया आने वाला है. फिलहाल ये एक सस्पेंस है. इसलिए दिल थामकर बैठिए और चेहरे पर ज्यादा बेचैनी मत लाइए. बस कुछ ही दिनों का इंतजार है. 1 से 10 तक गिनती शुरू कर दीजिए. बाकी राज से पर्दा बहुत जल्द उठेगा. 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. 

इससे पहले भी मल्लिका और तेज प्रताप का एक वीडियो सामने आया था. इसमें दोनों साथ में बैठे दिखे. तेज प्रताप और एक्ट्रेस मोबाइल में देखकर कुछ बात करते दिखे. इन वीडियोज को देखकर लोगों को लगता है उनका साथ में कोई शो आने वाला है. या फिर वो ऐड शूट भी हो सकता है.

आपको क्या लगता है?

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