विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान! e-Visa लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स

भारत सरकार ने ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों के लिए देश में प्रवेश की सुविधा बढ़ाते हुए 11 और इंटरनेशनल प्रवेश केंद्रों को शामिल किया है. इनमें 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं. इन नए बंदरगाहों के जुड़ने के बाद भारत में ई-वीजा धारकों के प्रवेश के लिए इंटरनेशनल बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है.

और पढ़ें

सरकार के मुताबिक, नए इंटरनेशनल बंदरगाहों को जोड़ने से ई-वीजा की सुविधा और उपयोगिता बढ़ेगी. भारत में करीब 95 प्रतिशत ई-वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में मंजूरी दी जाती है. नए बंदरगाहों को शामिल करने के बाद ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश की सुविधा वाले 88 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों में 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि बंदरगाह शामिल हैं.

ई-वीजा सुविधा इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति के साथ साल 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई थी. अब यह सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है. भारत में इस समय ई-वीजा 17 कैटेगरी के तहत दिया जाता है. इनमें पर्यटक, पर्वतारोहण, कारोबार, चिकित्सा, छात्र, पारगमन, विविध और समूह आगंतुक वीजा जैसी श्रेणियां शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, भारत अब करीब 78 प्रतिशत वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा के रूप में जारी करता है.

Advertisement

इनको किया गया शामिल

नए पोर्ट्स में अगरतला, गेडे, घोजाडांगा, हरिदासपुर, जयगांव, डावकी, मोरेह और अटारी रोड समेत अन्य शामिल हैं. वहीं, भोपाल और तिरुपति को नए हवाई अड्डों के रूप में शामिल किया गया है. सरकार के अनुसार, इन 11 नए अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को शामिल करने से ई-वीजा धारक विदेशी नागरिकों के लिए भारत में प्रवेश के विकल्प बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वीजा व्यवस्था को और उपयोगी बनाया जा सकेगा.

---- समाप्त ----