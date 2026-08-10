IPL 2027 Trade: मुंबई इंडियंस को अलविदा कहेंगे हार्दिक पंड्या? KKR या CSK किस टीम में होगी एंट्री! मिल गया जवाब

आईपीएल 2027 से पहले फ्रेंचाइजियों के बीच कई बड़े ट्रेड होने की संभावना है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड पहले ही किया जा चुका है.

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ऋषभ पंत एक बार फिर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापस आ गए हैं. साल 2016 से 2024 तक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच खेलकर टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाए थे. अब एक बार फिर पंत से टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं दिल्ली के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे.

आईपीएल के गलियारों में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल हार्दिक पंड्या को लेकर बना हुआ है. क्या पंड्या मुंबई इंडियंस (MI) का साथ छोड़ने वाले हैं? साल 2026 में मुंबई के नौवें नंबर पर फिनिश करने के बाद से ही हार्दिक के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं.

क्या मुंबई छोड़ेंगे पंड्या?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम हार्दिक पंड्या को अपने साथ जोड़ने में रुचि दिखा रहे हैं. हालांकि, सच्चाई यह है कि इस तरह की खबरों के लिए फैंन्स को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अभी तक इस ट्रेड पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

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KKR और CSK में कौन आगे

क्रिकबज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पंड्या को लेकर मुंबई इंडियंस की बातचीत अभी बेहद शुरुआती स्तर पर है. केकेआर ने हार्दिक में दिलचस्पी तो दिखाई है, लेकिन वो अपने किसी बड़े स्टार खिलाड़ी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं. कैमरून ग्रीन के नाम पर भी चर्चा हुई थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल और खिलाड़ी की उपलब्धता को देखते हुए मुंबई इस डील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है.

दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ने तो इस मामले पर अभी पत्ते भी नहीं खोले हैं. सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथ का कहना है कि उनकी प्राथमिकता पहले टीम के लिए नया हेड कोच तय करना है, उसके बाद ही खिलाड़ियों के ट्रेड या नीलामी की रणनीति पर काम शुरू होगा.

हार्दिक पंड्या के साथ आखिर क्या हुआ?

साल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभालने के बाद से हार्दिक का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हार्दिक की कप्तानी में टीम साल 2024 में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रही. जबकि 2026 में नौवें पायदान पर सिमट गई. टीम के इस खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह कप्तान हार्दिक पंड्या का फॉर्म भी रहा. गेंद और बल्ले दोनों से ही पंड्या कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. हार्दिक इस समय बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस पर पसीना बहा रहे हैं. पंड्या तेजी से रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं.

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