उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने से पहले सियासत का एक नया रंग भी देखने को मिल रहा है, अब नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच सिर्फ राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि धार्मिक कथाएं भी उनके लिए भीड़ जुटाने और अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाने का बड़ा माध्यम बनती जा रही हैं, प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बड़े-बड़े कथावाचकों के कार्यक्रम हो रहे हैं, इन दिनों ये आयोजन राजनीतिक दल के नेता कर रहे हैं.

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सूबे में कहीं रामकथा हो रही है तो कहीं शिवमहापुराण का आयोजन किया जा रहा है. मंच पर कथावाचक हैं, सामने हजारों की भीड़ है और इसी मंच पर सत्ता और राजनीति के बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं. बीजेपी के विधायक, मंत्री और प्रभावशाली नेता इन आयोजनों के जरिए धार्मिक-सामाजिक समीकरण साधते दिखाई दे रहे हैं.

यूपी में बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में रितेश्वर महाराज की कथा से शुरुआत की और आज प्रतापगढ़ के राजभवन में राजा भैया धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा की शुरुआत कर रहे हैं. सवाल यही है कि यूपी चुनाव से पहले कथाओं का दौर क्यों शुरू हो गया है?

यूपी चुनाव से पहले धार्मिक कथाएं हो रहीं

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों और कथाओं के जरिए सियासी प्रभाव बढ़ाने की कवायद हो रही है. बीजेपी के विधायक, मंत्री और प्रभावशाली नेता अपने इलाके में कथावाचकों को बुलाकर रामकथा और शिवमहापुराण जैसे आयोजन करा रहे हैं.

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बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री से लेकर राजन जी महाराज और प्रदीप मिश्रा तक की कथाओं में हजारों-लाखों की भीड़ जुट रही है. इन आयोजनों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक भी पहुंच रहे हैं. सवाल है कि चुनाव से पहले यूपी में कथा और सियासत का यह मेल क्या संकेत दे रहा है?

गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के आयोजन से लेकर ऊंचाहार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय की शिवमहापुराण कथा तक, कई बड़े आयोजन चर्चा में रहे हैं. इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी ने इन्हें धार्मिक आयोजन के साथ-साथ सियासी चर्चा का विषय भी बना दिया है. प्रतापगढ़ में राजा भैया की रामकथा मंगलवार से शुरू हो रही है, जिसके लिए धीरेंद्र शास्त्री पहुंच गए हैं.

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राजा भैया करा रहे धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा

प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करा रहे हैं. रामकथा चर्चा का केंद्र बनी हुई है. इस आयोजन को लेकर धार्मिक और राजनीतिक दोनों हलकों में दिलचस्पी दिखाई दे रही है.

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धीरेंद्र शास्त्री पिछले कुछ समय से अपने बयानों और धार्मिक व्याख्याओं को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. राम और कृष्ण के स्वरूप और उनके स्वभाव को लेकर दिए गए उनके एक बयान पर राजनीतिक और धार्मिक बहस छिड़ी थी. विपक्षी दल खासकर सपा ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे. ऐसे माहौल में राजा भैया के यहां आयोजित रामकथा का राजनीतिक महत्व भी चर्चा में है.

बताया जा रहा है कि राजा भैया ने अपने इस आयोजन में बीजेपी, कांग्रेस और सपा के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है. अब इस बात पर नजर है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के कौन-कौन से नेता कथा में पहुंचते हैं.

रघुराज प्रताप सिंह का राजनीतिक प्रभाव प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से रहा है. कुंडा सीट पर 2027 में उन्हें सपा के गुलशन यादव ने कड़ी टक्कर दी थी, जिसके बाद से राजा भैया हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहे. इसी कड़ी में धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा कर रहा हैं. ऐसे में उनके आवास पर बड़े कथावाचक का आयोजन और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाना भी चर्चा का विषय है.

बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कराई राष्ट्रकथा

उत्तर प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजनों की इस कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी प्रमुखता से सामने आया था. उन्होंने गोंडा के नंदिनी नगर में इस साल जनवरी में ऋतेश्वर महाराज की राष्ट्रकथा का आयोजन कराया था. कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे.

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बृजभूषण सिंह के इस धार्मिक आयोजन में राजनीति और बाहुबली छवि वाले कई चर्चित चेहरे शामिल हुए थे. बाहुबली नेता बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा, सांसद जगदंबिका पाल समेत कई विधायक और अन्य प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में शामिल थींय

इस आयोजन को लेकर इलाके में काफी चर्चा रही. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इसे एक बड़े सार्वजनिक आयोजन का रूप दिया. उसके बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी नेताओं की ओर से बड़े कथावाचकों को बुलाकर धार्मिक कार्यक्रम कराने की गतिविधियां चर्चा में आने लगीं.

बृजभूषण शरण सिंह के लिए अपने इस धार्मिक आयोजन के साथ-साथ अपने क्षेत्र में सार्वजनिक संपर्क और प्रभाव दिखाने का भी मंच बनते हैं. हालांकि, इन आयोजनों पीछे नेताओं की मंशा को लेकर कोई एक आधिकारिक व्याख्या नहीं है, लेकिन उसके बाद से यूपी में एक के बाद एक नेता कथा करा रहे हैं.

मनोज पांडेय ने कराया शिवमहापुराण कथा

रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने पिछले दिनों अपने क्षेत्र में बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने 11 से 17 सितंबर तक शिवमहापुराण कथा का आयोजन कराया. इस कथा का वाचन सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया.

मनोज पांडेय के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश सरकार के दो दर्जन से अधिक मंत्री और पांच दर्जन से ज्यादा विधायक शामिल हुए. तीन राज्यों के राज्यपालों की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम को खास बना दिया. इनमें मनोज सिन्हा, शिव प्रताप शुक्ल और आनंदीबेन पटेल के नाम शामिल हैं.

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शिवमहापुराण कथा में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया. इतने बड़े स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को प्रदेश के चर्चित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल कर दिया.

मनोज पांडेय का राजनीतिक क्षेत्र ऊंचाहार है. सपा से तीन बार विधायक रहे और 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान सियासी पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया. बीजेपी में आने के बाद से हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए स्थानीय स्तर पर व्यापक जनसंपर्क बनाने का दांव चले. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की राजनीतिक चर्चा को और बढ़ाया.

चंदौली में राजन जी महाराज की कथा

पूर्वांचल में भी धार्मिक आयोजनों के जरिए राजनीतिक संपर्क बढ़ाने की तस्वीर दिखाई दे रही है. चंदौली जिले की सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने 20 से 24 अक्टूबर तक धानापुर इलाके में पंडित राजन जी महाराज का आयोजन कराया था.

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के अलावा बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह समेत कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे शामिल हुए.

राजन जी महाराज की कथाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. उनके कार्यक्रमों में धार्मिक प्रवचन के साथ भजन और भक्ति संगीत का भी आकर्षण रहता है. ऐसे आयोजनों में स्थानीय स्तर पर बड़ी भीड़ जुटती है और नेताओं को लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर मिलता है.

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पीलीभीत में रामकथा में पहुंचे थे सीएम योगी

पीलीभीत के बीसलपुर में भी नौ दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया. 3 नवंबर को आयोजित इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. नाथ संप्रदाय के आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में संत अंजनी शरण ने रामकथा का वाचन किया.

मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन-पूजन किया और रामकथा सुनी. इसके बाद उन्होंने करीब 25 मिनट तक लोगों को संबोधित भी किया, मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला. इस आयोजन ने एक बार फिर दिखाया कि धार्मिक कार्यक्रम अब प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं. मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अलग-अलग जिलों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं.

चुनाव से पहले कथाओं पर नेताओं का जोर क्यों?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और धार्मिक आयोजनों की भूमिका नई नहीं है. राम मंदिर आंदोलन से लेकर कांवड़ यात्रा, धार्मिक यात्राओं और मंदिरों से जुड़े आयोजनों तक, धर्म लंबे समय से प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहा है. लेकिन अब बड़े कथावाचकों की लोकप्रियता और उनके कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ ने नेताओं के लिए एक नया सार्वजनिक मंच तैयार कर दिया है.

इसके पीछे कई स्तरों पर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण काम करते दिखाई देते हैं. बड़े कथावाचकों के कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. कई आयोजनों में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जाता है. ऐसे आयोजनों में नेताओं को बिना पारंपरिक राजनीतिक रैली किए बड़ी संख्या में लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर मिलता है.

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सनातन धर्म, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर भी नेताओं को मिलता है. धार्मिक मंचों पर उनकी मौजूदगी से समर्थकों और स्थानीय समाज के बीच एक खास संदेश जाता है. इसके अलावा इन आयोजनों में अलग-अलग जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग शामिल होते हैं.

महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्गों और दलित समाज की भी भागीदारी देखने को मिलती है. ऐसे में विधायक, मंत्री और नेताओं को विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संवाद और संपर्क बढ़ाने का अवसर मिलता है. किसी बड़े कथावाचक को अपने क्षेत्र में बुलाना, आयोजन के लिए व्यापक इंतजाम करना और उसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की मौजूदगी सुनिश्चित करना भी स्थानीय राजनीति में प्रभाव का संकेत बन जाता है. इससे आयोजक नेता की राजनीतिक पहुंच और सामाजिक सक्रियता की चर्चा होती है.

गांव-कस्बों तक पहुंची कथा पॉलिटिक्स

यह सिलसिला सिर्फ बड़े नेताओं और चर्चित कथावाचकों तक सीमित नहीं है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में छोटे और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय कथावाचकों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. विधायक और स्थानीय नेता अपने क्षेत्रों में भागवत कथा, रामकथा, शिवमहापुराण और अन्य धार्मिक आयोजन करा रहे हैं.

इन कार्यक्रमों में भी अच्छी संख्या में लोग पहुंचते हैं. बड़े कथावाचकों के आयोजनों में जहां प्रदेश स्तर के नेता नजर आते हैं, वहीं छोटे आयोजनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय नेताओं की सक्रियता देखने को मिलती है.

इस तरह धार्मिक आयोजनों का दायरा बड़े शहरों और प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों से निकलकर छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच रहा है. नेताओं के लिए यह अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने और स्थानीय लोगों से जुड़ने का एक माध्यम भी बन रहा है.

क्या कथाओं की भीड़ वोट में तब्दील होगी?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों की बढ़ती संख्या ने एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है. हालांकि, किसी कथा में उमड़ी भीड़ को सीधे किसी राजनीतिक दल या नेता के समर्थन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की प्राथमिकता कथा सुनना और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना भी हो सकती है.

इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आयोजनों में जुटने वाली भीड़ का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या धार्मिक मंचों पर नेताओं की मौजूदगी उनके जनाधार को मजबूत करेगी या फिर ये आयोजन केवल धार्मिक-सामाजिक संपर्क तक सीमित रहेंगे?

इसका जवाब चुनाव के दौरान ही मिल सकेगा. फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कथा और सियासत का मेल चर्चा में है, राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं के साथ-साथ रामकथा, भागवत कथा और शिवमहापुराण जैसे आयोजन भी नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियों का अहम हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं. अब देखना होगा कि कथा के मंच पर बन रहे ये संपर्क चुनावी राजनीति में कितनी भूमिका निभाते हैं.

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