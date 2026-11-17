मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से जंगल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. यहां एक स्लॉथ भालू और टाइगर का आमना-सामना हो गया. दोनों कुछ देर तक एक-दूसरे के सामने नजर आए, लेकिन इसके बाद टाइगर ने पीछे हटना ही बेहतर समझा. जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों ने इस पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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घास के पास आराम कर रहा था टाइगर

रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई क्षेत्र में जंगल सफारी के दौरान हुई. सफारी कर रहे पर्यटकों को कच्चे रास्ते के किनारे घास के पास एक टाइगर दिखाई दिया. टाइगर वहां आराम करता नजर आ रहा था और पर्यटक उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे.

इसी दौरान अचानक एक स्लॉथ भालू वहां पहुंच गया. भालू और टाइगर जैसे ही आमने-सामने आए, माहौल बदल गया. भालू ने बाघ की तरफ बढ़ना शुरू किया, जिसके बाद टाइगर वहां से हटता नजर आया. इस अप्रत्याशित नजारे को देखकर सफारी में मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

जंगल के 'राजा' को क्यों पीछे हटना पड़ा?

टाइगर जंगल के शीर्ष शिकारी जानवरों में गिना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हर दूसरे जानवर से भिड़ता है. स्लॉथ भालू के लंबे पंजे, मजबूत अगले पैर और आक्रामक व्यवहार के कारण उससे भिड़ना टाइगर के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में अनावश्यक लड़ाई से बचना जंगली जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा हो सकता है.

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यही वजह है कि वीडियो में टाइगर को भालू से दूरी बनाते देखकर लोग हैरान हैं. आमतौर पर जंगल सफारी के वीडियो में बाघ को दूसरे जानवरों का पीछा करते या उन्हें डराते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी.

पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया पूरा नजारा

इस दुर्लभ मुठभेड़ को सफारी पर मौजूद पर्यटकों ने अपने मोबाइल फोन और कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में दोनों जंगली जानवरों के आमने-सामने आने और फिर बाघ के पीछे हटने का दृश्य दिखाई देता है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है. यहां सफारी के दौरान टाइगर, भालू समेत कई जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है. ऐसे अचानक होने वाले आमने-सामने के दृश्य जंगल के अप्रत्याशित व्यवहार की झलक दिखाते हैं.

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