माता श्री नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप का हादसा हो गया है. पंजाब के खन्ना जिले के माछीवाड़ा इलाके में पवात पुल के पास पिकअप सड़क किनारे खड़े टिप्पर से टकरा गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 25 से 27 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. मृतकों में दो नाबालिग भी शामिल हैं. हादसे के बाद इन परिवारों में मातम छा गया है.

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जानकारी के मुताबिक, पिकअप में सवार सभी श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दर्शन के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे थे. इसी दौरान जब उनकी गाड़ी माछीवाड़ा के पास पवात पुल पर पहुंची तो सड़क किनारे खड़े टिप्पर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार यात्री बुरी तरह घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

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स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे. उन्होंने पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें माछीवाड़ा समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया है. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में से एक की पहचान गौरव के रूप में हुई है. वह 17 वर्षीय था. वहीं, हादसे में एक 14 वर्षीय लड़के और एक 36 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई. मृतक लोगों के परिवारों में मातम छाया हुआ है.

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