दुबई का नाम आते ही सोना याद आता है. यहां सोने के बड़े-बड़े बाजार हैं, दुनिया भर के लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं और सोने का कारोबार भी काफी बड़ा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई में रहने वाले हर व्यक्ति के पास औसतन कितना सोना होगा? अगर इस सोने को बेच दिया जाए तो भारतीय रुपये में कितनी रकम मिलेगी?

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गोल्ड पर कैपिटा की मार्च 2026 की रिसर्च के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात में प्रति व्यक्ति अनुमानित 55.65 ग्राम सोना है. इस आकलन में देश की कुल आबादी करीब 1.16 करोड़ मानी गई है और सोने की कुल अनुमानित मात्रा 644 टन बताई गई है. इस हिसाब से यूएई दुनिया के 195 देशों में 16वें स्थान पर है.

55 ग्राम सोने की कीमत कितनी होगी?

अब सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति के हिस्से में आने वाले इस सोने को बेच दिया जाए तो कितने रुपये मिलेंगे? 17 नवंबर 2026 की रेट देखें तो मंगलवार को 24 कैरेट यानी 999 शुद्धता वाले सोने का भाव करीब 13,497 रुपये प्रति ग्राम है.

इस भाव से 55.65 ग्राम सोने की कीमत करीब 7.51 लाख रुपये बैठती है. यानी कागज पर औसत के हिसाब से देखें तो यह रकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है. हालांकि, वास्तविक बिक्री में सोने की शुद्धता और खरीददार की कीमत के हिसाब से रकम बदल सकती है.

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क्या UAE के हर व्यक्ति के पास इतना सोना है?

यहां एक बात समझना जरूरी है. 55.65 ग्राम का मतलब यह नहीं है कि UAE में रहने वाले हर व्यक्ति के घर में इतना सोना रखा है. यह कुल अनुमानित सोने को आबादी से भाग देकर निकाला गया औसत है. इसमें स्थानीय नागरिकों के साथ वहां रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी और दूसरे देशों के प्रवासी भी शामिल हैं. इसके अलावा यह कोई सरकारी सर्वे नहीं, बल्कि अनुमान आधारित रिसर्च है.



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