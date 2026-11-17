Teja Sajja Engagement Photos: साउथ सिनेमा के 'सुपरहीरो' तेजा सज्जा इन दिनों अपनी फिल्मों नहीं, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर चर्चा में हैं. 12 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान' से देशभर में पहचान बनाने वाले तेजा सज्जा ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर दी है. सोमवार, 16 नवंबर को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में उन्होंने सगाई की, जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नेता भी शामिल हुए. इस खास मौके की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गईं. हालांकि, सगाई में सिर्फ कपल की नई शुरुआत ही नहीं, बल्कि दोनों का शाही अंदाज भी चर्चा में रहा. जहां तेजा पेस्टल पिंक आउटफिट में किसी राजकुमार जैसे नजर आए, वहीं उनकी मंगेतर शिमरी गोल्डन और पेस्टल ग्रीन लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं.



पेस्टल पिंक कुर्ते में तेजा सज्जा का रॉयल अंदाज

सगाई के खास मौके पर तेजा सज्जा ने अपने लुक के लिए पेस्टल पिंक रंग चुना. उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का सिल्क कुर्ता पहना, जिसे मैचिंग ट्राउजर के साथ पेयर किया. उनके इस आउटफिट की सबसे खास बात इसके ऊपर पहनी गई फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाली बंदगला जैकेट रही.

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जैकेट पर रंग-बिरंगे फूलों और पत्तियों का प्रिंट है, जो उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही है. कुर्ते और जैकेट का कलर कॉम्बिनेशन काफी सॉफ्ट और क्लासी नजर आया. उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा. उनका यह ट्रेडिशनल अंदाज सगाई के मौके के लिए एकदम परफेक्ट लगा.

तेजा सज्जा ने अरेंज मैरिज की है. (Photo: Instagram/@tejasajja_fanpage)

शिमरी गोल्डन लहंगे में मंगेतर ने चुराई लाइमलाइट

तेजा सज्जा की मंगेतर अमेरिका की रहने वाली हैं. उनका सगाई वाला लुक भी किसी से कम नहीं रहा. उन्होंने पेस्टल ग्रीन और गोल्डन टोन का बेहद खूबसूरत शिमरी आउटफिट पहना. उनका हैवी एम्बेलिश्ड लहंगा और हाफ-साड़ी स्टाइल का यह लुक ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी लिए हुए था.

उनके ब्लाउज पर बारीक बीड्स और सीक्वेंस वर्क किया गया है, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था. तेजा की मंगेतर का लहंगा ही नहीं, बल्कि उसका ब्लाउज भी बेहद स्टाइलिश और सुंदर था. ब्लाउज में स्लीव्स पर लटकती मोतियों की लड़ियों ने उनके आउटफिट को और खास बना दिया. वहीं, गोल्डन डिटेलिंग और पेस्टल ग्रीन शेड का कॉम्बिनेशन उनके लुक में एलिगेंस जोड़ रहा था.

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उनके आउटफिट के साथ ही जूलरी भी बेहद खास रही. उन्होंने गले में हैवी स्टेटमेंट चोकर नेकलेस पहना. इसके साथ मैचिंग झुमके और मांग टीका उनके लुक को पूरी तरह ट्रेडिशनल बना रहे थे. सॉफ्ट वेवी खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया. दोनों के आउटफिट्स में पेस्टल कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने लायक था.

तेजा सज्जा और उनकी मंगेतर ने पेस्टल कलर के आउटफिट्स पहने. (Photo: Instagram/@tejasajja_fanpage)

फूलों से सजा खूबसूरत वेन्यू, राज्यपाल ने दिया आशीर्वाद

तेजा सज्जा की सगाई का वेन्यू भी किसी शाही जश्न से कम नहीं था. तेजा और उनकी मंगेतर के आउटफिट्स से मैच करते हुए वेन्यु को भी पेस्टल पिंक कलर्स और फूलों से सजाया गया था. वेन्यू में खूबसूरत आर्च बनाए गए थे. वहीं, ऊपर से सफेद, गुलाबी और लैवेंडर रंग के ताजे फूलों के साथ मोतियों की लड़ियां लटकाई गई थीं. फूलों की डेकोरेशन ने पूरे तेजा की सगाई को बेहद खूबसूरत के साथ ही रोमांटिक लुक दिया.

इस खास मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी पहुंचे. उन्होंने तेजा और उनकी मंगेतर को आशीर्वाद दिया और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.

The Hon’ble Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla, graced the ring ceremony of popular film actor Shri Teja Sajja, held at Taj Krishna, Banjara Hills, Hyderabad. 💍 On the joyous occasion, the Hon’ble Governor extended his heartfelt congratulations and warmest wishes to the couple, wishing them a beautiful journey ahead filled with love, happiness, harmony and togetherness. ✨ @tejasajja123 — Governor of Telangana (@tg_governor) November 16, 2026

चिरंजीवी से नानी तक, सगाई में पहुंचे साउथ के बड़े सितारे

तेजा सज्जा की सगाई में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए. मेगास्टार चिरंजीवी, राणा दग्गुबाती, रवि तेजा, नानी और अल्लू अरविंद समेत कई कलाकार इस समारोह का हिस्सा बने. इनके अलावा श्रीकांत, वरलक्ष्मी सरथकुमार अपने पति निकोलाई सचदेव के साथ, निधि अग्रवाल, रितिका नायक और निहारिका कोनिडेला भी कपल को बधाई देने पहुंचीं. फिल्म 'हनुमान' और 'ज़ॉम्बी रेड्डी' के निर्देशक प्रशांत वर्मा भी इस खास जश्न में शामिल हुए.

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