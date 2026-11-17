आज के वक्त में फोन सिर्फ बात करने या सोशल मीडिया चलाने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि ये यादों को सहेजने की एक जगह भी बन गया है. जेन जी की इस आदत को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके फोन में एक छोटी-सी डिजिटल डायरी होती है. कोई अच्छी बात कह दे, कोई मजेदार बातचीत हो जाए, पसंद का कोई कपड़ा दिख जाए या फिर सोशल मीडिया पर कोई काम की जानकारी मिल जाए, जेन जी तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है.

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लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर छोटी-बड़ी चीज का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्यों महसूस होती है?

इसके पीछे एक बड़ी वजह है यादों को संभालकर रखने की इच्छा है. कई बार कोई बातचीत या फोटो उस वक्त तो आम लगती है, लेकिन बाद में वही खास बन जाती है. जेन जी ऐसे पलों को खोना नहीं चाहती. इसलिए वे उन्हें अपने फोन में सहेजकर रखती हैं. ये उनके लिए सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि किसी खास वक्त या एहसास को दोबारा जीने का तरीका भी है.

दूसरी वजह है कि जानकारी को जल्दी से अपने पास रख लेना. सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों नई चीजें सामने आती हैं. कोई अच्छी जगह, कोई नया फैशन, कोई फेवरेट गाना या फिर किसी काम की सलाह. हर चीज को अलग से लिखना या उसका लिंक संभालकर रखना आसान नहीं होता. ऐसे में स्क्रीनशॉट लेनी सबसे आसान तरीका बन जाता है.

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इसके अलावा, जेन जी के लिए स्क्रीनशॉट कई बार अपनी फीलिंग्स दिखाने का जरिया भी होता है. किसी फ्रेंड की मजेदार बात, फेवरेट व्यक्ति का मैसेज या कोई ऐसा बात जो दिल को छू जाए, उसे वे अपने पास रखना चाहती हैं.

इस तरह स्क्रीनशॉट लेना जेन जी के लिए सिर्फ फोन की एक फैसेलिटी नहीं, बल्कि डिजिटल यादें जमा करने की आदत बन गया है. हालांकि, कई बार इसी आदत के कारण फोन में हजारों फोटोज़ जमा हो जाती हैं और बाद में जरूरी चीज ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है. फिर भी उनके लिए हर स्क्रीनशॉट के पीछे कोई न कोई वजह, याद या कहानी जरूर होती है.

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