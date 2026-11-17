आईपीएल 2027 के रिटेंशन से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मालकिन काव्या मारन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आईपीएल 2027 सीजन से हटने का फैसला कर सकते हैं.

और पढ़ें

इस खबर के सामने आने के बाद ऑरेंज आर्मी के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में टीम के लिए रनों का अंबार लगाया था. ऐसे में हेड के नहीं होने से टीम की बल्लेबाजी पर बड़ा फर्क पड़ सकता है. हेड के अलावा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का भी आईपीएल 2027 खेलना मुश्किल है.

ट्रेविस हेड के हटने से भले ही एसआरएच की बल्लेबाजी कमजोर हुई हो, लेकिन इससे काव्या मारन की फ्रेंचाइजी का पर्स काफी मजबूत हो जाएगा. हेड को 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था और उनके हटने से यह पूरी रकम अब सीधे मिनी ऑक्शन के लिए टीम के बजट में जुड़ जाएगी.

ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड एसआरएच के लिए शानदार रहा है. उन्होंने 43 मैचों में 1351 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 176 से ज्यादा का रहा है. अभिषेक शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने टी20 क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, जिनका रन बनाने का औसत 12.27 रन प्रति ओवर रहा है.

Advertisement

The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027 — IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026

रिटेंशन की आखिरी तारीख (17 नवंबर) से पहले एसआरएच ने अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं. टीम ने लेग स्पिनर जीशान अंसारी को दिल्ली कैपिटल्स को देकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को अपने साथ जोड़ा है.

इसके अलावा, चेन्नई सुपर किंग्स से लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स के बदले खलील अहमद और नाथन एलिस को टीम में शामिल किया गया है, जबकि हर्षल पटेल को 4 करोड़ में गुजरात टाइटंस को ट्रेड किया जा रहा है.

🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026

मिनी ऑक्शन में क्या करेगी काव्या मारन की टीम?

16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन में अब काव्या मारन और एसआरएच का मैनेजमेंट नए सिरे से अपनी रणनीति बनाएगा. ट्रेविस हेड के हटने और पर्स में 14 करोड़ रुपये जुड़ने के बाद फ्रेंचाइजी का मुख्य फोकस कुछ खिलाड़ियों को टारगेट करने पर होगा.

यह भी पढ़ें: IPL 2027 Retention से पहले दिग्गज ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, SRH ट्रेविस हेड को करेगी रिलीज? सामने आई वजह

अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए एक आक्रामक विदेशी या भारतीय ओपनर की सख्त जरूरत होगी, जो पावरप्ले में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सके. टीम अपने मिडल ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए किसी बेहतरीन फिनिशर या अनुभवी ऑलराउंडर पर बड़ा दांव खेल सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IPL 2027 Trade: लखनऊ छोड़ राजस्थान से खेलेंगे मोहम्मद शमी? IPL ट्रेड के बीच बड़ी डील! सैम करन का भी बदलेगा ठ‍िकाना

ऐसे में काव्या मारन ऑक्शन टेबल पर शाई होप जैसे खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती हैं. होप मौजूदा समय में जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं. होप हेड की तरह टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला सकते हैं. इसके अलावा टीम को कुछ और मैच विनर खिलाड़ी की जरूरत होगी, जिसके लिए रिटेंशन के बाद उपलब्ध खिलाड़ियों को देखते हुए टीम रणनीति बना सकती है.



---- समाप्त ----