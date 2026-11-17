कुंडा के बेंती में 17 से 20 नवंबर तक होने वाली बागेश्वर धाम की श्रीराम कथा को लेकर अब राजा भैया के परिवार से भी एक भावुक पोस्ट सामने आया है. राजा भैया की पत्नी भान्वी कुमारी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ससुराल बेंती में हो रही कथा में शामिल होने की इच्छा जताई है. भान्वी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा स्थित मेरी ससुराल बेंती राजभवन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से आयोजित होने जा रही भव्य श्रीराम कथा का समाचार पाकर मन श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से अभिभूत है.

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भनवी का आरोप

हालांकि आज तक ने फोन पर भावनी सिंह से बात की उन्होंने अपने आपको बाहर बताया और ये भी कहा कि मैं नाम नहीं ले सकती. कुछ लोग मुझे कथा में शामिल नहीं होने दे रहे हैं. जबकि मेरी इच्छा है कथा में आने की. साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट को भी स्वीकार किया कि उन्होंने ही किया है.

भान्वी सिंह की एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट. (Photo: ITG)

भान्वी ने आगे लिखा - मेरी भी हार्दिक अभिलाषा है कि मुझे इस पावन आध्यात्मिक आयोजन में सम्मिलित होने, पूज्य बाबा बागेश्वर के दर्शन करने व प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो. अपने पोस्ट में उन्होंने राजा भैया से आग्रह करते हुए लिखा - मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि मेरे हुजूर, रघुराज प्रताप सिंह मेरी इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिलाषा का सम्मान करते हुए मुझे इस पुण्य आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे श्रीराम कथा के श्रवण और आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ पूरे परिवार को मिल सके.

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19 नवंबर तक होगी श्रीराम कथा

बता दें कि बेंती राजभवन में 17, 18 और 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीराम कथा होगी. 20 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा. इस कथा में 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के भी शामिल होने की संभावना है. ऐसे में भान्वी कुमारी सिंह के इस पोस्ट के बाद बेंती की कथा को लेकर पारिवारिक और भावनात्मक पहलू भी सुर्खियों में आ गया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बेंती की इस महाकथा में भान्वी कुमारी सिंह भी शामिल होती हैं या नहीं?

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