उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मंगलवार से चार दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन हो रहा है. कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कुंडा के बेंती राजभवन हवाई पट्टी परिसर में बने विशाल पंडाल में श्रीराम कथा सुनाएंगे. इस धार्मिक आयोजन की मेजबानी कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कर रहे हैं.

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इस चार दिवसीय आयोजन के पहले तीन दिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीराम कथा का वाचन करेंगे. वहीं, 20 नवंबर को चौथे दिन दिव्य दरबार लगाया जाएगा. इस कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए आयोजन स्थल पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं.

आयोजन समिति के मुताबिक, मुख्य कथा पंडाल 100 फीट चौड़ा और 560 फीट लंबा बनाया गया है. इसके दोनों ओर 54 फीट चौड़े और 400 फीट लंबे पंडाल तैयार किए गए हैं. धीरेंद्र शास्त्री के बैठने के लिए 80 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा विशेष पंडाल बनाया गया है. पूरे परिसर में वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है. पंडाल के पीछे हैलीपैड भी तैयार किया गाय है.

श्रद्धालुओं के ठहरने की खास व्यवस्था

दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की भी खास व्यवस्था की गई है. आयोजन समिति के मुताबिक, करीब 20-25 हजार श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया गया है. खास बात यह है कि चारों दिन 24 घंटे भंडारा भी चलेगा. भंडाला स्थल पर भोजन के साथ ही नाश्ते की भी व्यवस्था होगी.

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कैसी है सुरक्षा

पूरे कथा क्षेत्र को 9 सेक्टर और 7 जोन में बांटकर करीब एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही कुंडा विधायक राजा भैया के विशेष निमंत्रण पर जोधपुर शिविर से 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी इस चार दिवसीय धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय के अनुसार, सुरक्षा के मद्देनजर कथा क्षेत्र को 9 सेक्टर और 7 जोन में विभाजित किया गया है. हर जोन की जिम्मेदारी एक प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक को सौंपी गई है. सुरक्षा घेरे में 1 एसपी, 3 एडिशनल एसपी और 6 सीओ समेत करीब एक हजार जवान तैनात रहेंगे, जिनमें फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज कमिश्नरेट का अतिरिक्त बल भी शामिल है.

बाबा रामदेव और कई संतों के पहुंचने की संभावना

श्रीराम कथा में धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है. आयोजन में योगगुरु बाबा रामदेव, सतुआ बाबा और हैदराबाद के टी. राजा सहित कई संतों, मंत्रियों और विधायकों को आमंत्रित किया गया है.

आयोजन समिति के मुताबिक, बाबा रामदेव और सतुआ बाबा समेत कई संतों ने कार्यक्रम में पहुंचने की स्वीकृति दी है. दूसरे राज्यों के कुछ नेताओं के भी बेंती पहुंचने की उम्मीद है.

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