IPL 2027 के लिए मंगलवार (17 नवंबर) को रिटेंशन डे है. दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी हैं. इस बार ट्रेड विंडो में कई बड़े बदलाव हुए हैं. हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स पहुंच गए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने मुंबई का दामन थाम लिया है. ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है.
वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स को अपने साथ जोड़ा है. खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच गए हैं. हर्षल पटेल भी सनराइजर्स हैदराबाद से अब गुजरात टाइटन्स पहुंच गए हैं.
आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट से जुड़े अपडेट को हम लगाता अपडेट कर रहे हैं, ऐसे में आप इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें. रिटेंशन की अंतिम समयसीमा शाम 6 बजे है. जियोहॉटस्टार पर शाम 5:40 बजे रिटेंशन स्पेशल शो भी दिखाया जाएगा.
चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेंशन डे पर एक वीडियो जारी किया है, इस वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है. सभी धोनी की 7 नंबर वाली जर्सी में दिख रहे हैं. ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि धोनी चेन्नई की टीम में ही रहेंगे और वो कहीं नहीं जा रहे हैं. हालांकि कुछ फैन्स ने इसी वीडियो के कमेंट में माना है कि धोनी आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं.
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इस बार मिनी ऑक्शन में राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा. टीमों को अपने स्क्वॉड में 18 से 25 खिलाड़ियों के बीच जगह रखनी होगी. एक टीम में अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं. सभी फ्रेंचाइजी के लिए कुल सैलरी कैप 157 करोड़ रुपये है.
IPL 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होगा. खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 23 नवंबर है. फ्रेंचाइजी को 1 दिसंबर तक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की सूची देनी होगी, जबकि ऑक्शन का फाइनल रजिस्टर 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा.
आईपीएल 2027 के रिटेंशन से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मालकिन काव्या मारन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आईपीएल 2027 सीजन से हटने का फैसला कर सकते हैं.
इस खबर के सामने आने के बाद ऑरेंज आर्मी के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में टीम के लिए रनों का अंबार लगाया था. ऐसे में हेड के नहीं होने से टीम की बल्लेबाजी पर बड़ा फर्क पड़ सकता है. हेड के अलावा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का भी आईपीएल 2027 खेलना मुश्किल है.
ट्रेविस हेड के हटने से भले ही एसआरएच की बल्लेबाजी कमजोर हुई हो, लेकिन इससे काव्या मारन की फ्रेंचाइजी का पर्स काफी मजबूत हो जाएगा. हेड को 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था और उनके हटने से यह पूरी रकम अब सीधे मिनी ऑक्शन के लिए टीम के बजट में जुड़ जाएगी.
ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड एसआरएच के लिए शानदार रहा है. उन्होंने 43 मैचों में 1351 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 176 से ज्यादा का रहा है. अभिषेक शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने टी20 क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, जिनका रन बनाने का औसत 12.27 रन प्रति ओवर रहा है.
रिटेंशन डे से पहले कई बड़े ट्रेड पूरे हो चुके हैं.
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सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लग सकता है. टीम के विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड ने फ्रेंचाइजी को IPL 2027 में नहीं खेलने के अपने फैसले की जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, हेड व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच अपना वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं अगर ऐसा होता है तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की मशहूर ओपनिंग जोड़ी अगले सीजन में नजर नहीं आएगी. वहीं, पैट कमिंस की उपलब्धता को लेकर भी सवाल हैं.
मोहम्मद शमी और सैम करन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ट्रेड पर सहमति बनी है. शमी लखनऊ से राजस्थान रॉयल्स जाएंगे, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ेंगे. इस डील में लखनऊ के बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ का नाम भी शामिल है. राजस्थान ने उन्हें भी इस ट्रेड का हिस्सा बनाने की मांग की है.
चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े सवाल एमएस धोनी के भविष्य को लेकर हैं. क्या धोनी IPL 2027 में खेलेंगे या संन्यास लेंगे? फिलहाल इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है. हालांकि, चेन्नई उन्हें अपने साथ बनाए रखने के पक्ष में है. धोनी पिछले सीजन पिंडली की चोट के कारण एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे.
इस बीच शिवम दुबे को लेकर भी ट्रेड की चर्चा हुई थी. उन्हें हार्दिक पंड्या के बदले मुंबई भेजे जाने की अटकलें थीं, लेकिन लाइव अपडेट के मुताबिक चेन्नई उन्हें 12 करोड़ रुपये में अपने साथ बरकरार रखेगी.
आईपीएल 2027 रिटेंशन लिस्ट आज कभी भी आ सकती है, इसकी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है.