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अब किसे चुनेंगी काव्या मारन? IPL 2027 से ट्रेविस हेड और पैट कमिंस बाहर! इस धुरंधर पर होगी SRH की नजर

Posted by :- Amit

आईपीएल 2027 के रिटेंशन से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मालकिन काव्या मारन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आईपीएल 2027 सीजन से हटने का फैसला कर सकते हैं.

इस खबर के सामने आने के बाद ऑरेंज आर्मी के खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में टीम के लिए रनों का अंबार लगाया था. ऐसे में हेड के नहीं होने से टीम की बल्लेबाजी पर बड़ा फर्क पड़ सकता है. हेड के अलावा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का भी आईपीएल 2027 खेलना मुश्किल है.

ट्रेविस हेड के हटने से भले ही एसआरएच की बल्लेबाजी कमजोर हुई हो, लेकिन इससे काव्या मारन की फ्रेंचाइजी का पर्स काफी मजबूत हो जाएगा. हेड को 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था और उनके हटने से यह पूरी रकम अब सीधे मिनी ऑक्शन के लिए टीम के बजट में जुड़ जाएगी.

ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड एसआरएच के लिए शानदार रहा है. उन्होंने 43 मैचों में 1351 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 176 से ज्यादा का रहा है. अभिषेक शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने टी20 क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, जिनका रन बनाने का औसत 12.27 रन प्रति ओवर रहा है.