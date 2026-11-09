जिला उन्नाव: क्रांति की ज्वाला, साहित्य का रस और सियासी हलचल की माटी

उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला लखनऊ और कानपुर जैसे दो बड़े महानगरों के मध्य सई और पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा है. यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है. प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला लखनऊ मंडल का हिस्सा है. लखनऊ और कानपुर के बीच का मुख्य यातायात कॉरिडोर यहीं से होकर गुजरता है. उन्नाव का इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्यायों तक फैला हुआ है.

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माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं सई-गंगा के समीप परियर क्षेत्र में था. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता ने अपने निर्वासन का समय यहीं व्यतीत किया था और लव-कुश का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था. वहीं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्नाव की भूमिका बेहद साहसी रही. राजा राव रामबख्श सिंह (डौंडिया खेड़ा) ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था और आखिर में देश के लिए बलिदान हुए.

उन्नाव को 'साहित्यिक उर्वरा भूमि' भी कहा जाता है. महान हिंदी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', प्रतापनारायण मिश्र, और शिवमंगल सिंह 'सुमन' जैसी विभूतियों का गहरा संबंध उन्नाव की माटी से रहा है.

अर्थव्यवस्था और प्रमुख उद्योग:

कानपुर से सटा उन्नाव का चमड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. यहां बनी लेदर गुड्स और टैनरी इकाइयां विदेशों में जूते, जैकेट और अन्य उत्पाद निर्यात करती हैं. जिले का 80% से अधिक हिस्सा ग्रामीण है. मुख्य फसलों में धान, गेहूं, तिलहन, दलहन और मक्का शामिल हैं. यहां की सब्जी खेती और आम के बाग भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के तहत Banthar (बंथरा) और Dahi Chauki (दही चौकी) जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं.

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पौराणिक एवं धार्मिक स्थल:

परियर (महर्षि वाल्मीकि आश्रम), चंडिका देवी मंदिर (बक्सर), मां जानकी मंदिर (जानकी कुंड), डौंडिया खेड़ा (राजा राव रामबख्श सिंह का किला), नवाबगंज पक्षी अभयारण्य (शहीद चंद्र शेखर आजाद पक्षी अभयारण्य), शुक्लागंज और नाना मऊ गंगा घाट जैसी जगहों पर दूर-दराज से लोग आते हैं.

राजनीतिक और जातीय समीकरण

उन्नाव की राजनीति में सवर्ण (विशेष रूप से ब्राह्मण व क्षत्रिय), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC में लोधी, यादव, कुर्मी) और अनुसूचित जाति (SC में पासी और जाटव) की महत्वपूर्ण आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है. जिले का सामाजिक और राजनीतिक ताना-बाना दलित, लोधी और सवर्ण मतदाताओं के इर्द-गिर्द ही घूमता है.

उन्नाव लोकसभा सीट (संसदीय क्षेत्र) के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें (बांगरमऊ, सफीपुर, मोहन, उन्नाव, भगवंतनगर और पुरवा) आती हैं. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जिले में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर परचम लहराया.

2022 के चुनाव परिणाम:

उन्नाव सदर- बीजेपी के पंकज गुप्ता ने जीत हासिल की थी. उन्होंने सपा के अभिनव कुमार को बड़े अंतर से हराया था. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी (उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह) केवल 1,555 वोट ही हासिल कर सकीं.

भगवंतनगर- बीजेपी के आशुतोष शुक्ला विजयी रहे. उन्होंने सपा के अंकित सिंह को चुनाव हराया. बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष रहे हृदय नारायण दीक्षित के स्थान पर आशुतोष शुक्ला पर दांव खेला था, जिन्होंने 43,010 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की.

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पुरवा- बीजेपी के अनिल कुमार सिंह ने सपा के उदयराज यादव को 30 हजार से अधिक वोटों से हराया. 2017 में बसपा के टिकट पर जीतने वाले अनिल सिंह ने 2022 में बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ा.

मोहन (SC)- बीजेपी के बृजेश कुमार रावत ने सपा की डॉ. आंचल को 43,179 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी.

सफीपुर (SC)- बीजेपी के बंबा लाल दिवाकर ने सपा के सुधीर रावत को 31,643 मतों के बड़े अंतर से मात दी.

बांगरमऊ- ये सीट उन्नाव ही नहीं यूपी की चर्चित सीट में एक है. क्योंकि, यहीं से उन्नाव रेप कांड में दोषी करार दिए कुलदीप सेंगर विधायक थे. 2022 में बीजेपी के ही श्रीकांत कटियार यहां से चुनाव जीते थे. उन्होंने सपा के डॉ. मुन्ना अलवी को 15,793 वोटों से हराया. कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण के बाद हुए 2020 के उपचुनाव में भी श्रीकांत कटियार जीते थे.

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