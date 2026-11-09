जब लड़की ने कहा आपका कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, मिला ये मजेदार जवाब!

>मंटू एक से लड़की टकरा गया

लड़की-बदतमीज... क्या कर रहे हो?

मंटू- जी, हरियाणा यूनिवर्सिटी से बीए और आप....!

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>जज- तुम पर आरोप है कि तुमने इतने सालों से दबा कर, डरा कर अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखा हुआ है.

आरोपी- जज साहब, दरअसल...

जज की सजा- अरे भाई, सफाई मत दो. तरीका बताओ.

>लड़की टीटू से- आपका कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है,

क्या खिलाते हैं आप!

टीटू- ये कमीना टाइगर ही है,

प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया

शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है.

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>शौंटी- कल रात मुझे एक आदमी ने चाकू दिखाकर लूट लिया.

मौंटी- लेकिन तेरे पास तो पिस्तौल होती है ना ?

शौंटी- उसे मैंने छुपा लिया था, वरना वह उसे भी लूट लेता

>टीटू- यार मेरे पापा दिन पे दिन केबीसी के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं.

चप्पू- वो कैसे?

टीटू- उनसे जब भी पैसे मांगो,

कहते हैं 'क्या करोगे इतनी धनराशि का'?

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>मालिक ने नौकर से कहा- मच्छर मार दो.

नौकर आलस में था.

थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे.

मालिक ने फिर नौकर से कहा- मच्छर मारे नहीं क्या ?

नौकर ने मालिक से कहा- मच्छर तो मार दिये,

ये तो उनकी विधवा पत्नियों के रोने की आवाज है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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