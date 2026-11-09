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लंदन में भारतीय मूल की महिला का मर्डर, गोली मारकर हत्या का आरोप

लंदन में 26 साल की भारतीय मूल की महिला नवनीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस को चरत्सी रोड स्थित एक एड्रेस पर 'वेलफेयर चेक' के दौरान नवनीत कौर गंभीर रूप से घायल हालत में मिली थीं, जहां अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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सोमवार को हत्या के आरोपी रजत को कोर्ट में पेश किया गया. (Representational Photo: ITG)
सोमवार को हत्या के आरोपी रजत को कोर्ट में पेश किया गया. (Representational Photo: ITG)

लंदन में भारतीय मूल की 26 साल की नवनीत कौर की गोली मारकर हत्या करने मामला सामने आया है. पुलिस को चरत्सी रोड स्थित एक ठिकाने पर 'वेलफेयर चेक' के दौरान नवनीत कौर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थीं. इसके बाद अधिकारियों ने नवनीत को मृत घोषित कर दिया.

इस हत्याकांड में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 31 साल भारतीय मूल के ही आरोपी रजत जसवाल को गिरफ्तार किया है. सोमवार को आरोपी रजत को हेन्डन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस पर हत्या और जान खतरे में डालने की नीयत से हथियार रखने के गंभीर आरोप तय किए गए हैं.

मामले की जांच कर रही डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर (डीसीआई) सारा ली ने कहा, 'हमारी संवेदनाएं नवनीत के परिवार और करीबियों के साथ हैं, जो इस दुखद पल से गुजर रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: चीन की 'जासूस' एलिस कौन? जिसके प्यार में पड़े Nvidia के CEO, पत्नी के साथ-साथ देश को भी धोखा देने का आरोप!

उन्होंने आगे बताया कि एक शख्स पर चार्ज लगाए जा चुके हैं, लेकिन हमारी जांच जारी है. पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए लोगों से जानकारी जुटाने के साथ-साथ इलाके के डोरबेल या डैशकैम फुटेज की अपील की है.

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पुलिस ने बताया कि नवनीत कौर के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स उनकी पूरी मदद कर रहे हैं. यह घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है.

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