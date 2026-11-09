केबिन से आ रही थी इतनी बदबू, प्लेन को बीच रास्ते करना पड़ा डायवर्ट

हवाई जहाज में सफर के दौरान अगर अचानक केबिन से अजीब सी बदबू आने लगे तो सोचिए यात्रियों की क्या हालत होगी. कुछ ऐसा ही हुआ इजरायल से अमेरिका जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट में.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान तेल अवीव से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन बीच रास्ते में केबिन से अजीब गंध आने लगी. इसके बाद पायलट को विमान का रास्ता बदलना पड़ा और उसे ग्रीस की राजधानी एथेंस में उतारना पड़ा. विमान में उस समय 230 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य सवार थे.

बीच रास्ते बदलना पड़ा विमान का रूट

यह मामला यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA168 का है. यह विमान इजरायल के तेल अवीव से अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था. नेवार्क एयरपोर्ट न्यूयॉर्क और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख हवाई अड्डा है.

उड़ान के दौरान विमान के केबिन में अचानक अजीब गंध महसूस हुई. इसके बाद यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को एथेंस की ओर मोड़ने का फैसला किया गया. विमान ने अपने तय रास्ते से हटकर एथेंस एयरपोर्ट की ओर रुख किया. वहां उतरने से पहले विमान आसमान में कुछ चक्कर लगाता भी दिखाई दिया.

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यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस घटना पर डेली स्टार को दिए बयान में बताया कि फ्लाइट UA168 को केबिन में गंध आने के कारण एथेंस डायवर्ट किया गया. विमान वहां सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री सामान्य तरीके से बाहर आ गए. कंपनी ने यात्रियों को उनके गंतव्य नेवार्क पहुंचाने के लिए दूसरे विमान का इंतजाम करने की बात भी कही. हालांकि, विमान के केबिन में आखिर किस चीज की बदबू आ रही थी, इसकी वजह का खुलासा नहीं किया गया.

यूरोप में एक हफ्ते से बम की झूठी धमकियों से हड़कंप

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब यूरोप के कई देशों में पिछले एक हफ्ते से विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकियां मिल रही हैं. इन धमकियों की वजह से कई उड़ानों को अपना रास्ता बदलना पड़ा और हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मंगलवार को यूरोप की सात उड़ानों को बम की धमकी मिली थी. इनमें दो विमान ब्रिटेन से रवाना हुए थे. इसके दो दिन बाद यानी गुरुवार को कम से कम 27 उड़ानों को इसी तरह की धमकियां दी गईं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कई देशों ने अपने लड़ाकू विमान भी तैनात किए. फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे एर लिंगस के एक विमान, इटली के ऊपर फिनएयर के एक विमान और बुल्गारिया के ऊपर रयानएयर की तीन उड़ानों को लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट किया.

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ब्रिटेन से लेकर साइप्रस तक प्रभावित हुईं उड़ानें

शुक्रवार को भी धमकियों का सिलसिला जारी रहा. ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड, साइप्रस, इटली और रोमानिया समेत कई देशों की उड़ानें प्रभावित हुईं.

इटली की राजधानी रोम से आने-जाने वाली दो उड़ानों को भी निशाना बनाया गया. वहीं, प्राग एयरपोर्ट ने बताया कि वहां आने और जाने वाले विमानों को बार-बार बम की धमकियां मिल रही थीं.

प्राग के वाक्लाव हेवेल एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता के मुताबिक, धमकियों से प्रभावित कुल नौ उड़ानें ऐसी थीं, जो या तो इस एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थीं या वहां से रवाना हो रही थीं. डेनमार्क पुलिस ने भी कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर हवाई यातायात को निशाना बनाकर दी गई धमकियों की जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल तेल अवीव से अमेरिका जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट में बदबू आने की असली वजह सामने नहीं आई है. राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित एथेंस में उतार लिया गया और सभी यात्री सामान्य तरीके से बाहर निकल आए.

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