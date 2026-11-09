पाकिस्तान में ढहा निर्माणाधीन डैम, जल प्रलय की स्थिति... चीन के पास था ठेका

सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक भीषण हादसा हुआ. यहां चीन की ओर से बनाए जा रहे एक डैम का एक हिस्सा ढह गया, जिससे पानी की तेज धारा आबादी वाले इलाकों में आ गई. रिपोर्ट के अनुसार तारबेला बांध की पांचवीं विस्तार परियोजना (टी-5) निर्माण स्थल पर चट्टान का एक हिस्सा ढह गया. वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है. इस बांध को चीन की कंपनी Power Construction Corporation of China Limited (PCCCL) बना रही थी.

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पाकिस्तान के वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार कनेक्टिंग टनल की खुदाई के दौरान कमजोर चट्टान ढहने से पानी टनल और निर्माणाधीन पावर हाउस क्षेत्र में घुस गया. घटना के बाद तुरंत यहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई और निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया गया.

हादसे में एक मजदूर के बहने की भी खबर है. जिसे बाद में रेस्क्यू कर लिया गया है.

डॉन वेबसाइट के अनुसार सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं.

⚡️Rock Mass Collapse At Dam In Pakistan - Tarbela T-5 Hydropower Project Suffers Breach, Triggering Massive Flooding A protective embankment at the dam in Haripur has collapsed, triggering the evacuation of all workers. All of the workers have been safely evacuated and water has been drained from the intake pit, according to a WAPDA spox. 📹 Social Media — RT_India (@RT_India_news) November 9, 2026

स्वाबी के डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान ने बताया कि अनिवार्य कारणों से बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जिससे सिंधु नदी में पानी का बहाव और स्तर बढ़ सकता है. उन्होंने नागरिकों से सिंधु नदी में नहाने, तैरने या नाव चलाने से पूरी तरह बचने की अपील की.

बता दें कि बड़े निर्माण की बात होती है तो पाकिस्तान की क्षमता एकदम शून्य है. पाकिस्तान ऐसे किसी भी निर्माण के लिए चीन पर निर्भर है. लेकिन चीन भी पाकिस्तान के कामों में ईमानदारी नहीं दिखाता है. ये हादसा इसी का नतीजा है.

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डॉन ने इस घटना का वीडियो जारी किया है, जहां डैम का हिस्सा ढहने के बाद पानी की काफी तेज बहाव देखने को मिलता है, इसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन जाती है. और लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं.

यह परियोजना 1530 मेगावाट क्षमता की है. पहले जुलाई में कॉफरडैम ढहने की घटना हुई थी, जिसमें ठेकेदार, सलाहकार और वापडा को जिम्मेदार ठहराया गया था. परियोजना की लागत 82 अरब रुपये से बढ़कर 317 अरब रुपये हो गई है और पूरा होने का समय जून 2028 तय है. इस डैम के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से फंडिंग मिल रही है. पूरा होने पर तारबेला की कुल क्षमता 4,888 से 6,418 मेगावाट हो जाएगी.



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