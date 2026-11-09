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How to make Murauri: मूली और चावल से बनाएं यूपी-बिहार की फेमस मुरौरी, चाय के साथ लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी

यूपी-बिहार की पारंपरिक मुरौरी एक स्वादिष्ट और कुरकुरी देसी नमकीन है. इसे मूली, चावल के आटे और घर में मौजूद मसालों से आसानी से बनाया जा सकता है. शाम की चाय के साथ कुछ अलग खाने का मन हो तो इसकी आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें.

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मुरौरी का स्वाद बिल्कुल नमकीन जैसा लगता है. (PHOTO:AI)
मुरौरी का स्वाद बिल्कुल नमकीन जैसा लगता है. (PHOTO:AI)

How to make Murauri: नाश्ते में चाय के साथ कुछ क्रिस्पी मिल जाए तो मजा ही आ जाता है और चाय के स्वाद दोगुना हो जाता है. अगर आप रोजाना चाय के साथ नमकीन-बिस्कुट खाकर पक गए हैं और कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो आप मुरौरी ट्राई कर सकते हैं. यूपी और बिहार में भी कई ऐसे पारंपरिक व्यंजन हैं, जिनका स्वाद आज भी लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाता है. ऐसी ही एक खास देसी नमकीन है मुरौरी.

इसे मूली और चावल के आटे से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से स्वादिष्ट मुरौरी खाने में बेहद लाजवाब लगती है. इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा महंगी या मुश्किल से मिलने वाली सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती.

अगर आप भी बाजार की नमकीन की जगह घर पर कुछ अलग और पारंपरिक बनाना चाहती हैं, तो यूपी-बिहार की यह मुरौरी जरूर ट्राई करें.

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मुरौरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 कप चावल का आटा
  • 1 कप कद्दूकस की हुई मूली
  • 2 कप पानी
  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • आधा छोटा चम्मच अजवाइन
  • आधा छोटा चम्मच मंगरैल (कलौंजी)
  • 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
  • 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन
  • स्वादानुसार नमक
  • तलने के लिए तेल

मुरौरी बनाने की आसान तरीका 

सबसे पहले मसालों को पकाएं: एक कड़ाही या पैन में पानी डालें. इसमें तेल, अजवाइन, मंगरैल, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन, नमक और कद्दूकस की हुई मूली डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और पानी में उबाल आने दें.

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चावल का आटा मिलाएं: जब पानी अच्छी तरह उबलने लगे, तब इसमें धीरे-धीरे चावल का आटा डालें. दूसरी तरफ चम्मच से लगातार चलाते रहें, ताकि आटे में गांठें न पड़ें और सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं.

धीमी आंच पर पकाएं: अब पैन को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकने दें. इससे चावल का आटा अच्छी तरह पक जाएगा और मिश्रण आटे जैसा गाढ़ा हो जाएगा.

आटा गूंथ लें: 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें. मिश्रण हल्का गर्म रहने पर ही इसे अच्छी तरह गूंथकर चिकना आटा तैयार कर लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा ठंडा न हो, वरना इसे बेलने में परेशानी हो सकती है.

छोटी-छोटी पूरियां बेलें: अब तैयार आटे से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लें और हाथों की मदद से छोटी लोई बना लें. इसे बेलकर पतली पूरी का आकार दें. इसी तरह पूरे आटे से मुरौरी तैयार कर लें.

कुरकुरी मुरौरी तलें: एक कड़ाही में तेल गर्म करें. अब तैयार मुरौरी को गर्म तेल में डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. इन्हें निकालकर प्लेट में रख लें. आपकी स्वादिष्ट और कुरकुरी यूपी-बिहार वाली मुरौरी तैयार है.

इस तरीके से करें सर्व

मुरौरी को चाय के साथ शाम के नाश्ते में परोस सकती हैं. ठंडी होने के बाद इसे एयरटाइट डिब्बे में भी रख सकते हैं और जब मन हो इसे मजे लेकर खा सकते हैं. 

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