Gen Z Quick Jobs: ऑफिस के झंझट से हो गए परेशान? अब ऐसे भी हर महीने हज़ारों कमा रहे लोग

सुबह की भागदौड़, मेट्रो या बस की भीड़ और ऑफिस पहुंचकर 9 से 5 या उससे भी ज्यादा समय तक काम करने की पाबंदियों से बड़ी संख्या में युवा और कामकाजी लोग परेशान हैं. ऐसे लोग अब पारंपरिक कॉरपोरेट कल्चर से बाहर निकलकर गिग इकॉनमी का रुख कर रहे हैं.



अपनी शर्तों पर काम करने, काम के घंटे चुनने और किसी तय बॉस के बिना कमाई करने का यह तरीका तेजी से करियर विकल्प बन रहा है. स्विगी, ज़ेप्टो, उबर, रैपिडो और स्नैबिट जैसे मंचों पर काम के साथ कमाई, साप्ताहिक भुगतान, बीमा और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं.



कॉरपोरेट ऑफिस से क्यों परेशान हो रहे हैं लोग?

पारंपरिक नौकरियों में काम के तय घंटे, हफ्तों तक छुट्टी न मिलना, भारी ट्रैफिक में रोज का सफर और कई बार काम के मुकाबले कम वेतन कर्मचारियों को मानसिक तनाव दे रहा है. इसके उलट, गिग इकॉनमी ने काम करने के तरीके को बदल दिया है. इसमें कोई तय बॉस नहीं होता और काम करने वाला अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले ले सकता है.



काम के घंटे चुनने की आजादी!

गिग जॉब्स की एक बड़ी खासियत यह है कि इनमें काम के निश्चित या जबरन थोपे गए घंटे नहीं होते हैं. अगर कोई व्यक्ति सुबह पढ़ना चाहता है या शाम को परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो वह अपनी मर्जी के मुताबिक 4, 6 या 8 घंटे की पाली चुन सकता है. वह जब चाहे ऐप पर लॉग इन करके काम शुरू कर सकता है और जब चाहे लॉग आउट कर सकता है.



कमाई और भुगतान में पारदर्शिता

लोग अपनी क्षमता, शहर और तय किए गए काम के घंटों के हिसाब से इन मंचों के जरिए कमाई कर रहे हैं. क्विक सर्विस, होम सर्विसेज या डिलीवरी क्षेत्र से जुड़े पेशेवर और साझेदार महीने के ₹30,000 से लेकर ₹55,000 तक आसानी से कमा रहे हैं. उनकी कमाई का भुगतान साप्ताहिक आधार पर सीधे बैंक खाते में होता है.



सुरक्षा और बीमा के फायदे

पहले गिग वर्क को अस्थिर माना जाता था, लेकिन अब बड़ी कंपनियां अपने साझेदारों को जोड़ने और सुरक्षा देने के लिए आगे आ रही हैं. स्विगी जैसी कंपनियां अपने साझेदारों को ₹12 लाख तक का दुर्घटना और मेडिकल बीमा देती हैं. स्नैबिट जैसे मंच भी स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं देते हैं.



काम शुरू करने की आसान प्रक्रिया

गिग जॉब शुरू करने के लिए कॉरपोरेट नौकरियों जैसी लंबी इंटरव्यू प्रक्रिया और बायोडाटा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जैसे बुनियादी दस्तावेज होने चाहिए. डिलीवरी या सवारी से जुड़ा काम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है. ऑनलाइन आवेदन और जल्द दस्तावेज जांच के बाद कुछ ही घंटों में काम शुरू किया जा सकता है.



रोज की कागजी फाइलों, केबिन की बंदिशों और ट्रैफिक के झंझट से बचकर अपनी शर्तों पर काम करने की इच्छा रखने वालों के लिए गिग जॉब्स एक व्यावहारिक विकल्प हो सकती हैं. काम के घंटे चुनने की आजादी, ₹30,000 से ₹55,000 तक की मासिक कमाई, साप्ताहिक भुगतान और बीमा व प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं इसे पारंपरिक नौकरी से अलग बनाती हैं.

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