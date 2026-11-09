चादर बदल रही थी महिला... अचानक धंस गया कमरे का फर्श, पलंग समेत 16 फीट नीचे जा गिरी; नीचे मिली सिंधिया स्टेट के समय की पुरानी खंती

मध्य प्रदेश के भिंड शहर में बुधवार रात एक मकान के कमरे का फर्श अचानक धंस गया. कमरे में मौजूद 45 वर्षीय निशि मिश्रा पलंग समेत करीब 15 से 16 फीट नीचे जा गिरीं. कुछ ही पलों में कमरे का फर्श गहरे गड्ढे में बदल गया. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई. उन्हें चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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हादसा गर्ल्स स्कूल वाली गली में हुआ. मकान मालिक पंडित अनुराग मिश्रा के मुताबिक, बुधवार रात करीब 9:15 बजे निशि कमरे में पलंग की चादर बदल रही थीं. इसी दौरान अचानक फर्श धंस गया और वह पलंग समेत नीचे जा गिरीं.

घर लौटे परिजनों ने देखा तो उड़ गए होश

हादसे के समय परिवार के बाकी सदस्य एक निमंत्रण में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे. जब वे लौटे तो कमरे का फर्श धंसा हुआ था और वहां गहरा गड्ढा बना था. इसके बाद निशि के छोटे भाई अनूप मिश्रा और पड़ोसियों ने सीढ़ी की मदद से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद महिला को गड्ढे से बाहर निकाला गया. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मकान के नीचे थी सिंधिया स्टेट के समय की पुरानी खंती

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इस हादसे का सबसे चौंकाने वाला पहलू मकान के नीचे मौजूद पुरानी संरचना है. मकान मालिक अनुराग मिश्रा के मुताबिक, जिस जगह फर्श धंसा है, वहां सिंधिया स्टेट के समय कचहरी लगती थी. उनके परदादा पंडित मदन मोहन मिश्रा उस दौर में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे. वे वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के माफीदार पुजारी भी थे.

अनुराग मिश्रा के अनुसार, उस समय आसपास के इलाकों से कर वसूली और अनाज जमा करने की जिम्मेदारी उनके परदादा के पास थी. वसूले गए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के भीतर एक बड़ी खंती बनाई गई थी. इसी स्थान पर कचहरी भी संचालित होती थी. देखें VIDEO:-

1980 में पुरानी खंती बंद कर बनाया गया था मकान

मकान मालिक ने बताया कि बाद में पुरानी खंती को बंद कर उसके ऊपर मकान बनाया गया. वर्ष 1980 में उनके पिता और चाचा ने पुराने मकान का पुनर्निर्माण कराया था. इसी दौरान जमीन के नीचे मौजूद अनाज की खंती को बंद कर दिया गया था.

अनुराग मिश्रा का अनुमान है कि वर्षों तक पानी का रिसाव होने से खंती के भीतर की मिट्टी धीरे-धीरे खिसकती और बहती रही. इससे जमीन के नीचे खाली जगह बढ़ती गई और मकान का आधार कमजोर होता चला गया.

उनके मुताबिक, बुधवार रात कमजोर हिस्से पर दबाव पड़ने से कमरे का फर्श अचानक भरभराकर नीचे बैठ गया. मौके पर बने गड्ढे की गहराई करीब 15 से 16 फीट बताई जा रही है.

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