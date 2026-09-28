'इकरा, इमरान और शिवपाल... सपा नेता आत्मनिर्भर हो गए', राजभर ने सपा-कांग्रेस की लड़ाई पर कसा तंज

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है.

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राजभर ने तंज कसते हुए सपा और कांग्रेस के 'गठबंधन' को 'ठगबंधन' करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल उठाए हैं,

उन्होंने कहा, 'अखिलेश जी! आप जब रायबरेली गए, तो कांग्रेस वाले आपके इटावा जाने की बात कह रहे हैं. चच्चू (शिवपाल यादव) कांग्रेस वालों को जसवंतनगर बुलाकर औकात दिखाना चाह रहे हैं, इमरान मसूद आपको आंख दिखा रहे हैं, और इकरा हसन कांग्रेस वालों को उनकी सही जगह दिखा रही हैं.'

राजभर ने आगे कहा कि अजय राय और राजेंद्र पाल गौतम ने तो समाजवादी पार्टी को पहले ही 'छोटा भाई' बना दिया है, जबकि दूसरी तरफ सपा के प्रवक्ता कांग्रेसियों को उनकी लिमिट में रहना सिखा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसे सचमुच गठबंधन कहा जा सकता है?

'ठगी और बंदरबांट की चल रही है लड़ाई'

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ओमप्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि इस गठबंधन के भीतर लूट के माल के बंदरबांट को लेकर अंदरखाने जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है. असल विवाद इस बात को लेकर है कि इनमें से असली 'बड़ा ठग' कौन है? उन्होंने अखिलेश को संबोधित करते हुए लिखा, 'ऐ महाराज, इसको गठबंधन कहते हैं? असल में इसको ठगबंधन कहा जाता है.'

उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने की परमिशन खुद उन्होंने ही दी है, या फिर 'चच्चू' (शिवपाल यादव) और बाकी नेता इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं?

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अमेठी का जिक्र कर कसा तंज

राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना कोई नया रथ निकालती है, तो लखनऊ के पास स्थित अमेठी का एक चक्कर जरूर लगा लें. उन्होंने याद दिलाया कि यही वो अमेठी है जिसने सपा के दोस्त राहुल गांधी को न सिर्फ चुनाव में हराया था, बल्कि वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था.

राजभर ने कहा कि अमेठी का दौरा कर आइये और कांग्रेसियों को थोड़ा और जलने दीजिए.

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