scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में 5 राशियां जिएंगी राजा जैसी जिंदगी! राहु समेत 3 ग्रह चलेंगे वक्री चाल

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष के दौरान शनि, राहु, केतु और शुक्र वक्री स्थिति में रहेंगे. पूर्वजों के आशीर्वाद और इन ग्रहों के विशेष योग से कुछ जातकों के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)
पितृ पक्ष 2026 (Photo: ITG)

Pitru Paksha 2026 Rashifal: पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 10 अक्तूबर को होगा. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति परम भक्ति, आदर और ऋण चुकाने का सबसे पवित्र समय माना जाता है. मान्यता है कि आश्विन मास के इन 16 दिनों में पितृ देव सूक्ष्म रूप में अपनी संतान के द्वार पर आते हैं. जब वंशज पूरी श्रद्धा से उनका तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य करते हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ देव पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देकर लौटते हैं.

द्रिक पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष की इस अवधि में शनि, राहु, केतु और शुक्र भी वक्री रहेंगे. पितृ पक्ष में इन ग्रहों की यह वक्री चाल कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाली है. ग्रहों की विशेष स्थिति और पूर्वजों के आशीर्वाद से कुछ राशियों के जीवन से लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी दूर होने के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस पितृ पक्ष में किन 5 खुशकिस्मत राशियों पर पितरों की असीम कृपा बरसने वाली है. 

वृषभ राशि (Taurus)- रुके हुए धन की प्राप्ति और आय में सुधार

सम्बंधित ख़बरें

Pitra Paksha 2026 Special Recipe (Photo: ITG)
श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन बनाएं आलू-मटर सब्जी, झटपट होगी तैयार
Pitra Paksha 2026
द्वितीया तिथि का श्राद्ध आज, जानें तर्पण-पिंडदान का श्रेष्ठ समय और विधि
Three zodiac signs need to be very careful during this transition. These three zodiac signs need to be especially careful.
पितृ पक्ष शुरू होते ही 5 राशियों की बदली किस्मत, नौकरी-पैसे में लाभ
pitru paksha 2026 dates calendar
पितृ पक्ष 2026: 16 दिनों तक रखें इन जरूरी नियमों का ध्यान
pitru paksha 2025
पितृ पक्ष में 10 कामों से रहें दूर, श्राद्ध पक्ष में न करें ये गलतियां

पितृ पक्ष की अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आ रही है. लंबे समय से अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. बिजनेस में कोई नया सौदा या कांट्रैक्ट फाइनल हो सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने से बड़ा वित्तीय लाभ होगा.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)- करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारियां

मिथुन राशि के जातकों के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद करियर और व्यापार में नई दिशा दिखाएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की सराहना और नई जिम्मेदारी मिलेगी. जो लोग नया स्टार्टअप या कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे थे, उनके प्रयास सफल होंगे. परिवार में चल रही मानसिक उलझनें दूर होंगी और शांति का माहौल रहेगा.

सिंह राशि (Leo)- मान-सम्मान में वृद्धि और कर्ज से राहत

सिंह राशि के जातकों पर इस दौरान पितृ देवों के साथ-साथ सूर्य देव की भी कृपा बनी रहेगी. पुरानी आर्थिक देनदारियों या कर्ज के बोझ से राहत मिलने के रास्ते खुलेंगे. समाज और परिवार में आपकी साख और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. निवेश के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, जिससे भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलने के योग हैं.

तुला राशि (Libra)- भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी और बिजनेस लाभ

तुला राशि वालों के लिए यह श्राद्ध पक्ष भौतिक सुखों और धन संचय का समय साबित हो सकता है. दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी. आय के नए जरिया सामने आएंगे. प्रॉपर्टी, भूमि या वाहन खरीदने की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं. पारिवारिक सहयोग मिलने से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)- किस्मत का साथ और अचानक बड़ा आर्थिक लाभ

Advertisement

मकर राशि के जातकों के लिए पितरों का आशीर्वाद सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करेगा. आपकी मेहनत और निष्ठा का फल मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी. शेयर बाजार, रियल एस्टेट या पुराने निवेश से उम्मीद से बेहतर फायदा हो सकता है. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में 5 राशियां जिएंगी राजा जैसी जिंदगी! राहु समेत 3 ग्रह चलेंगे वक्री चाल |
    नौकरी शुरू करते ही मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी! जान लें क्या है स्किल और योग्यता   |
    डीप डिप्रेशन खत्म लेकिन MP के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया, अजीब मौसम का PAK कनेक्शन! |
    पेंटागन विवाद के बाद Anthropic CEO डारियो अमोडेई से मिलेंगे ट्रंप, डिनर टेबल पर AI का मुद्दा |
    जानिए क्या अब हर शनिवार बंद रहेंगे Bank या लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था! |
    ईरान के हाथ लगा US का दूसरा अंडरवॉटर जासूस? IRGC ने जारी किया VIDEO |
    समंदर पार से कैसे यूपी में दाखिल हुई बेल्जियम की विशालकाय मशीन? 308 पहियों वाले ट्रक से कब तक पहुंचेगी लखीमपुर |
    18 साल में टेस्ट डेब्यू, लंच से पहले शतक… पाकिस्तान के इस धुरंधर की बल्लेबाजी थी सबसे अलग |
    पहाड़ों पर TV के हीरो का लैविश Villa, फाइव स्टार होटल भी फेल, पत्नी संग सजाया 'सपनों का महल' |
    खराब मौसम का असर, दिल्ली से नेपाल जा रही फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट
    Advertisement