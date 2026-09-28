scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान के हाथ लगा US का दूसरा अंडरवॉटर जासूस? IRGC ने जारी किया VIDEO

ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी Remus 600 अंडरवॉटर ड्रोन को कब्जे में लिया है. ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि ड्रोन जासूसी के लिए इलाके में काम कर रहा था.

Advertisement
X
ईरान ने इससे पहले 8 सितंबर को एक अंडरवॉटर ड्रोन पर कब्जा किया था. (Photo- X/Press TV)
ईरान ने इससे पहले 8 सितंबर को एक अंडरवॉटर ड्रोन पर कब्जा किया था. (Photo- X/Press TV)

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट में एक और अमेरिकी अंडरवॉटर ड्रोन पर कब्जा करने का दावा किया है. IRGC के मुताबिक, यह अमेरिकी Remus 600 ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल था, जो होर्मुज स्ट्रेट में जासूसी के मकसद से काम कर रहा था. ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन से जुड़ा फुटेज भी जारी किया है.

IRGC ने कहा कि इस ऑपरेशन में खुफिया निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया. ईरानी नौसेना के मुताबिक, ड्रोन अब उसके विशेषज्ञों के कब्जे में है और उससे डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट को प्रतिबंधित इलाका बताते हुए कहा कि वह यहां खतरनाक गतिविधियों और बिना अनुमति आवाजाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा.

यह भी पढ़ें: ब्रिटेन में US बेस के पास पकड़े गए 5 लोग कौन? क्या है ईरान कनेक्शन, ट्रंप बोले- बड़ा नुकसान करने की तैयारी में थे

इस महीने दूसरी बार अमेरिकी ड्रोन कब्जे का दावा

ईरान ने इसी महीने दूसरी बार किसी अमेरिकी अंडरवॉटर ड्रोन को कब्जे में लेने का दावा किया है. इससे पहले 8 सितंबर को ईरान ने एक दूसरे अमेरिकी ड्रोन पर कब्जे की बात कही थी. ईरानी सरकारी मीडिया ने उस ड्रोन की पहचान Dive-LD के तौर पर की थी. यह ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल कैलिफोर्निया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज (Anduril Industries) ने बनाया है.

Advertisement

IRGC ने उस ड्रोन को अमेरिका की सबसे एडवांस्ड अंडरवॉटर सिस्टम में से एक बताते हुए अपने कब्जे में आने को बड़ी कामयाबी बताया था. हालांकि, अमेरिका ने ईरान के दावे और इस घटना की अहमियत को खारिज किया था.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के 'अंडरवाटर जासूस' को ईरान ने पकड़ा, VIDEO दिखाकर सबमर्सिबल पर कब्जे का दावा

अमेरिका ने पहले क्या कहा था?

पेंटागन के एक प्रवक्ता ने 8 सितंबर की घटना पर कहा था कि वह अंडरवॉटर ड्रोन ईरान के कब्जे में आने से एक दिन से ज्यादा समय पहले ही खराब हो गया था. अमेरिकी पक्ष के मुताबिक, ड्रोन क्षेत्रीय पानी की निगरानी के लिए चल रहे अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा था.

पेंटागन ने यह भी कहा था कि वह पुराना Dive-LD मॉडल था और उसमें न तो संवेदनशील डेटा था और न ही कोई क्लासिफाइड सोनार या रडार उपकरण मौजूद था. अब दूसरे ड्रोन को लेकर ईरान के ताजा दावे के बाद होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जर्मनी की शांति अपील के बाद रूस-यूक्रेन में फिर ‘ड्रोन वॉर’, कीव से सुमी तक धमाकों में 9 की मौत |
    'इकरा, इमरान और शिवपाल... सपा नेता आत्मनिर्भर हो गए', राजभर ने सपा-कांग्रेस की लड़ाई पर कसा तंज |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में 5 राशियां जिएंगी राजा जैसी जिंदगी! राहु समेत 3 ग्रह चलेंगे वक्री चाल |
    नौकरी शुरू करते ही मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी! जान लें क्या है स्किल और योग्यता   |
    डीप डिप्रेशन खत्म लेकिन MP के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया, अजीब मौसम का PAK कनेक्शन! |
    पेंटागन विवाद के बाद Anthropic CEO डारियो अमोडेई से मिलेंगे ट्रंप, डिनर टेबल पर AI का मुद्दा |
    जानिए क्या अब हर शनिवार बंद रहेंगे Bank या लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था! |
    ईरान के हाथ लगा US का दूसरा अंडरवॉटर जासूस? IRGC ने जारी किया VIDEO |
    समंदर पार से कैसे यूपी में दाखिल हुई बेल्जियम की विशालकाय मशीन? 308 पहियों वाले ट्रक से कब तक पहुंचेगी लखीमपुर |
    18 साल में टेस्ट डेब्यू, लंच से पहले शतक… पाकिस्तान के इस धुरंधर की बल्लेबाजी थी सबसे अलग
    Advertisement