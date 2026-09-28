18 साल में टेस्ट डेब्यू, लंच से पहले शतक… पाकिस्तान के इस धुरंधर की बल्लेबाजी थी सबसे अलग

1946 में आज (28 सितंबर) ही के दिन जन्मे थे पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मजिद खान. इमरान खान के चचेरे भाई मजिद खान ने महज 18 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. खास बात यह थी कि उनका चयन शुरुआत में एक गेंदबाज के तौर पर हुआ था, लेकिन जल्द ही उनकी शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का अहम हिस्सा बना दिया.

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मजिद खान की बल्लेबाजी में क्लास के साथ आक्रामकता भी नजर आती थी. उनके स्ट्रोकप्ले ने उन्हें अपने दौर के अलग अंदाज वाले बल्लेबाजों में शामिल किया.

लंच से पहले ठोक दिया शतक

मजिद खान ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में इतिहास रच दिया. उन्होंने लंच से पहले ही टेस्ट शतक पूरा कर लिया. वह ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने. टेस्ट क्रिकेट में 42 साल बाद किसी बल्लेबाज ने लंच से पहले शतक लगाया था.

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89 मिनट में 147 रन, लगाए 13 छक्के

मजिद खान की विस्फोटक बल्लेबाजी का एक और शानदार उदाहरण 1967 में देखने को मिला. पाकिस्तान की ओर से ग्लेमॉर्गन के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने महज 89 मिनट में 147 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 13 छक्के लगाए. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने ऑफ स्पिनर रोजर डेविस के एक ही ओवर में पांच छक्के जड़ दिए.

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5 रन पर 4 विकेट, फिर दोहरा शतक

मजिद खान की एक यादगार पारी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से आई. कराची के खिलाफ उनकी टीम महज 5 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद मजिद ने मोर्चा संभाला और नाबाद दोहरा शतक जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई.

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63 टेस्ट में करीब 4000 रन

मजिद खान ने पाकिस्तान के लिए 63 टेस्ट मैचों में करीब 4,000 रन बनाए. क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने अंपायरिंग या कोचिंग की राह नहीं चुनी, बल्कि क्रिकेट प्रशासन में भी योगदान दिया. वह बाद में ICC मैच रेफरी बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाली.

एक गेंदबाज के रूप में टेस्ट करियर शुरू करने वाले मजिद खान ने अपनी बल्लेबाजी से पहचान बनाई और अपने आक्रामक स्ट्रोकप्ले की वजह से क्रिकेट इतिहास में खास जगह बनाई.

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कैसा रहा मजिद खान का इंटरनेशनल करियर?

टेस्ट मैच : 63

पारी: 106

रन: 3,931

उच्च्तम स्कोर : 167

बैटिंग औसत: 38.92

शतक : 8

अर्धशतक: 19

विकट : 27

बॉलिंग औसत: 53.92

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वनडे मैच : 23

पारी : 22

रन: 786

उच्च्तम स्कोर: 109

बैटिंग औसत : 37.42

शतक: 1

अर्धशतक: 7

विकट: 13

बॉलिंग औसत: 28.76

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