नौकरी शुरू करते ही मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी! जान लें क्या है स्किल और योग्यता  

सरकारी नौकरी का पहला मतलब होता है अच्छी सैलरी और स्थिर नौकरी. चयन होने के बाद या तैयारी कर रहे युवाओं के मन में केवल नौकरी पाने की चिंता नहीं रहती है बल्कि अच्छी सैलरी को लेकर भी सवाल लगातार आते हैं. लेकिन जब आप नौकरी की शुरुआत करते हैं, तो आपका बेसिक पे कुछ खास नहीं होता है. ऐसे में अगर आप भी ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जहां करियर की शुरुआत ही 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की बेसिक सैलरी से हो, तो कुछ भर्तियां आपके लिए खास हो सकती हैं. इन नौकरियों में चयन के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है. चयन तो मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं.

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RBI ग्रेड B ऑफिसर

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में ग्रेड B ऑफिसर के पद युवाओं के लिए बेहद चर्चा का विषय रहा. RBI की 2026 भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, चयनित उम्मीदवारों का शुरुआती बेसिक पे ₹78,450 प्रति माह है. इसके अलावा अलग-अलग भत्ते भी मिलते हैं. RBI ने शुरुआती मासिक ग्रॉस emoluments करीब ₹1,50,374 (HRA के बिना) बताए हैं. इस पद के लिए सामान्य, DEPR और DSIM जैसे कैडर में भर्ती होती है और योग्यता संबंधित स्ट्रीम के अनुसार तय की जाती है. हालांकि, ये पे हर पद के लिए नहीं होते हैं. पद के मुताबिक, ये अलग-अलग हो सकता है.

SEBI ग्रेड A ऑफिसर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI में ग्रेड A अधिकारी (सहायक प्रबंधक) की नौकरी भी अच्छी शुरुआती सैलरी वाली सरकारी नौकरियों में शामिल है. SEBI के आधिकारिक करियर दस्तावेजों के अनुसार, ग्रेड A अधिकारियों को अच्छा सैलरी और कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इस भर्ती में सामान्य, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, राजभाषा और इंजीनियरिंग जैसी अलग-अलग पदों में मौके मिलते हैं. वहीं, सैलरी की बात करें, तो इन पदों पर बेसिक पे 62, 500 रुपये है.

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UPSC के जरिए ग्रुप A में नौकरी

वहीं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए IAS, IPS, IRS समेत कई सेवाओं में नियुक्ति होती है. इन सेवाओं के कई शुरुआती पद पे लेवल 10 से शुरू होते हैं, जिसकी शुरुआती बेसिक पे ₹56,100 है. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि UPSC CSE कोई एक नौकरी नहीं, बल्कि कई केंद्रीय सेवाओं में भर्ती की परीक्षा है.

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