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पेंटागन विवाद के बाद Anthropic CEO डारियो अमोडेई से मिलेंगे ट्रंप, डिनर टेबल पर AI का मुद्दा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ डारियो अमोडेई के साथ डिनर मीटिंग करने वाले हैं. एआई सुरक्षा और सैन्य उपयोग को लेकर चल रही बहस के बीच इस डिनर को अहम माना जा रहा है. ट्रंप और अमोडेई की इस बैठक में एआई के भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी.

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ट्रंप और अमोडेई डिनर में AI मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. (Photo- PTI)
ट्रंप और अमोडेई डिनर में AI मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. (Photo- PTI)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ डारियो अमोडेई के साथ डिनर करने वाले हैं. एआई को लेकर लगातार छिड़ी बहस के बीच ट्रंप और अमोडेई की इस डिनर वाली मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है.

बता दें कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के साथ AI के सैन्य इस्तेमाल को लेकर एंथ्रोपिक की तकरार चल रही है. कंपनी ने सरकार के अपने प्रोडक्ट्स को रक्षा विभाग के कामों से प्रतिबंधित करने के खिलाफ कोर्ट में केस किया था. 

लेकिन दो दिन पहले ही एंथ्रोपिक की इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. अब रविवार देर रात 10 बजे ट्रंप अमोडेई के साथ डिनर करेंगे. मैरीलैंड के ज्वॉइंट बेस एंड्रयूज लौटने के बाद ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है.

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पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच विवाद

दरअसल इसी साल फरवरी में ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एंथ्रोपिक परका ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था. इसी के साथ अमेरिकी प्रशासन ने कंपनी को 'सप्लाई चेन रिस्क' घोषित कर दिया था. वहीं, डारियो अमोडेई ने इस बात पर अड़े रहने से इनकार कर दिया था कि उनकी कंपनी के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी या ऑटोनॉमस हथियारों वाले ड्रोन के लिए किया जाए.

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शुक्रवार को एक संघीय अपील अदालत ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली एआई फर्म की याचिका को खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद पेंटागन के पास अपने सिस्टम से एंथ्रोपिक के 'क्लॉड' मॉडल्स को हटाने की छूट मिल गई है.

AI पर ट्रंप और अमोडेई की अलग-अलग राय

ट्रंप हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े समर्थक रहे हैं और वो अक्सर ये चेतावनी देते आए हैं कि तकनीक की इस दौड़ में अमेरिका को चीन से आगे रहना चाहिए. लेकिन अमोडेई ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि एआई इंडस्ट्री को अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी चाहिए ताकि सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने का समय मिल सके.

यह भी पढ़ें: जिनपिंग को ट्रंप का गजब ऑफर, बोले- ताइवान को बेचते हैं हथियार... चीन भी खरीदेगा क्या?

सुरक्षा और नियंत्रण को प्राथमिकता देने के चलते ओपनएआई के सीईओ ने भी फॉर्च्यून पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी कंपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने के लिए अगले साल तक वॉल स्ट्रीट पर अपने निवेशकों को शेयर बेचने का इंतजार करेगी. ऐसे में ट्रंप और अमोडेई की ये डिनर मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है.

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