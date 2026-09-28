खराब मौसम का असर, दिल्ली से नेपाल जा रही फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट

नेपाल के काठमांडू में मौसम और ऑपरेशनल परिस्थितियों के कारण रविवार सुबह एक फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया. दिल्ली से काठमांडू जा रही Air India की फ्लाइट AI215 को लखनऊ की ओर मोड़ा गया. फ्लाइट ने सुबह 7:50 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. वहीं, Jazeera Airways की फ्लाइट J92539 (9K-CBB) कुवैत से लखनऊ पहुंची. इस फ्लाइट ने सुबह 6:27 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और बाद में 8:33 बजे रवाना हो गई. लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, डायवर्ट की गई फ्लाइट की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए एयरपोर्ट की ओर से सभी जरूरी ऑपरेशनल सहायता उपलब्ध कराई गई.

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बता दें कि इस वक्त देश के बड़े मैदानी हिस्से में काफी बारिश हो रही है. उत्तर प्रदेश में भी बीते चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है. साल 2026 में सितंबर के अंतिम सप्ताह में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ी एरियाों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. इस बारिश का तात्कालिक कारण बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम है. सितंबर के तीसरे सप्ताह में खाड़ी में एक लो-प्रेशर एरिया बना, जो धीरे-धीरे डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन में बदल गया. यह सिस्टम 23-24 सितंबर के आसपास आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट के पास लैंडफॉल कर गया.

इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के एरियाों में पहुंचकर कमजोर हो गया. मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम कमजोर होने के बावजूद नमी भरी हवाएं लाता रहा. इसका बची हुई ताकत की वजह से उत्तर प्रदेश के उत्तरी-मध्य भागों में लो-प्रेशर एरिया बना.

जब कोई डीप डिप्रेशन जमीन पर आता है तो वह आसपास की हवाओं को खींचता है. इस प्रक्रिया में बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तर की ओर बढ़ी और पूर्वी तथा मध्य भारत में भारी बारिश हुई. ओडिशा में नदियां उफान पर आ गईं. बाढ़ जैसी स्थिति बनी. बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर असामान्य भारी वर्षा दर्ज की गई.

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