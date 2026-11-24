उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तुलना 'असुर' से कर दी है. उन्होंने आजम खान की रिहाई से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे शख्स के बारे में बात नहीं करनी.

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अपर्णा यादव कानपुर देहात में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के आयोजित एक 'कथा' कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपर्णा यादव से आजम खान की जेल से रिहाई को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने बिना नाम लिए कहा, 'मेरा मानना है कि व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए. ऐसे असुर के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है.'

2027 यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा

आगामी राजनीतिक समीकरणों पर बात करते हुए अपर्णा यादव ने विश्वास जताया कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी. उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो हमेशा से 'महिला विरोधी' रहे हैं. अपर्णा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने ही परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया है.

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नारी शक्ति अधिनियम का जिक्र कर प्रधानमंत्री की तारीफ की

अपर्णा यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि इसके विपरीत, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला विधेयक 'नारी शक्ति अधिनियम' पारित करने की कोशिश की.

उन्होंने आगे कहा, 'इसी की वजह से मेरे जैसे कई लोग, और पार्टी के अनगिनत पुरुष और महिला कार्यकर्ता, अब अपना काम करने के लिए सशक्त हुए हैं.'

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बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू हैं. उनकी शादी प्रतीक यादव से हुई थी, जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनकी पहली पत्नी के पुत्र हैं. प्रतीक यादव का इसी साल 13 मई को देहांत हो गया था.

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