मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. सोमवार को हल्दी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ. इसमें बाहुबली नेता अनंत सिंह अपनी फैमिली संग नजर आए. हल्दी फंक्शन के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं. लेकिन कार्यक्रम में आए एक शख्स की काफी चर्चा हो रही है, जिसने अपने गाने पर बाहुबली नेता को मंच पर झूमने को मजबूर किया. जानें, आखिर कौन है ये?

और पढ़ें

स्टेज पर अनंत सिंह.. किया डांस

शिवांगी की हल्दी सेरेमनी में भोजपुरी सिंगर आर्यन बाबू (लिटिल स्टार) ने सुरों की महफिल सजाई. छोटे सरकार अनंत सिंह संग उनकी बॉन्डिंग देख लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आर्यन बाहुबली नेता को स्टेज तक लेकर गए. सिंगर ने रंगबाज राजा जी सॉन्ग गाया. अनंत सिंह मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को ताव देते दिखे. ये मोमेंट वहां मौजूद लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए. इंटरनेट यूजर्स बेटी की शादी में अनंत सिंह का फैशनेबल अंदाज और टशन देखकर क्रेजी हो रहे हैं. शिवांगी की शादी की खुशी अनंत सिंह के चेहरे पर साफ दिखी.

कौन हैं आर्यन बाबू?

आर्यन को प्यार से लिटिल स्टार भी कहते हैं. वो भोजपुरी सिंगर, एक्टर और स्टेज परफॉर्मर हैं. उनकी झोली में कई सुपरहिट गाने हैं. इनमें काला बिंदी, जान मारेलू, हमार जान बन जा, सारा काम हो जाई जैसे गाने शामिल हैं. इंस्टा पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है. जानकारी के मुताबिक, आर्यन ने महज 5 साल की उम्र से गाना शुरू किया था. भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारों संग उन्होंने काम किया है. उनके रील्स वायरल रहते हैं. वो अपनी गायिकी से सीएम नीतीश कुमार को भी इंप्रेस कर चुके हैं.

Advertisement

कब है शिवांगी की शाही शादी?

अनंत सिंह की बेटी 25 नवंबर को दुल्हन बनेंगी. शादी से पहले तिलक और हल्दी के फंक्शन हो चुके हैं. हालांकि शादी के फंक्शंस को बारिश की नजर लगी. साजों सजावट खराब हुआ. लेकिन अनंत सिंह ने कहा कि सभी इवेंट्स तय समय पर होंगे. हल्दी सेरेमनी में शिवांगी स्टनिंग लगीं. अब फैंस को उनके ब्राइडल लुक को देखने का इंतजार है. शिवांगी की शादी अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में होगी. शादी के ग्रैंड फंक्शन के लिए बड़े-बड़े पंडाल बनाए गए हैं. घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होगी. शिवांगी की शादी में राजनीतिक हस्तियों के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे भी शामिल होंगे.

---- समाप्त ----