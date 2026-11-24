उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीजेपी विधायक सुशील सिंह के काफिले की तीन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. हादसा उस वक्त हुआ, जब विधायक बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. इस दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं. राहत की बात रही कि विधायक सुशील सिंह की गाड़ी सुरक्षित रही. हालांकि, बीजेपी विधायक ने इस दुर्घटना को संदिग्ध बताया है.

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घटना चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के पास नेशनल हाईवे-19 पर हुई. सैयदराजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह अपने समर्थकों के साथ बिहार से वापस लौट रहे थे. उनके काफिले में एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं, जो वाराणसी की तरफ जा रही थीं.

स्कॉर्पियो ने तीन गाड़ियों को मारी टक्कर

इसी दौरान तेज रफ्तार में आई एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने विधायक के काफिले की तीन गाड़ियों को एक के बाद एक टक्कर मार दी. इसके बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में विधायक के काफिले में शामिल एक युवक और स्कॉर्पियो में सवार तीन लोग घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक अपने किसी परिजन को देखने के लिए अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई.

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विधायक ने हादसे को बताया संदिग्ध

बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने हादसे को संदिग्ध बताते हुए सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से काफिले की गाड़ियों को टक्कर मारी गई है, वह संदिग्ध है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दे दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. विधायक का कहना है कि जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आ पाएंगे.



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