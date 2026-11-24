कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास ने सोमवार को UK जाने से रोके जाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए UK जाने से रोक दिया गया. सौरव दास ने कहा कि उन्हें वहां 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन उन्हें एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर ही रोक दिया गया.

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सौरव दास ने X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर ही रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि उनकी रात 1 बजे की फ्लाइट थी लेकिन उन्हें इसमें जाने नहीं दिया गया. सौरव दास ने सरकार पर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE और एडिनबर्ग जैसे विश्वविद्यालयों से कॉकरोच मूवमेंट पर बात करने के लिए निमंत्रण मिला था लेकिन उन्हें इसमें जाने नहीं दिया गया.

'मैं जैसे ही इमिग्रेशन चेक के पास पहुंचा...'

उनका कहना है कि सरकार ने उनसे डर कर उन्हें रोक दिया. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं लंदन जा रहा था लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन चेक के पास पहुंचा, मुझे पता चला कि मेरे पासपोर्ट को 'फ्लैग' (रोक) कर दिया गया है.' केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सौरव दास ने सवाल उठाया कि सरकार युवाओं की बौद्धिक चर्चा से क्यों डर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, 'काश मैं नीरव मोदी, विजय माल्या होता.'

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वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से उनके काम पर कोई असर नहीं होगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भविष्य में लंदन, पेरिस और अन्य जगहों की यात्रा करेंगे. CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सौरव दास का समर्थन किया है. साथ ही, CJP ने सरकार पर शिक्षित लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया: रत्ना सिंह

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी सौरव दास का समर्थन किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें और सौरव दास, दोनों को ही ऑक्सफोर्ड यूनियन ने आमंत्रित किया था. लेकिन कुछ दिन पहले उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने सौरव दास को रोके जाने को शर्मनाक बताया है.

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