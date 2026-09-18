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अपर्णा यादव ने गाया 'हनुमान अंश' का गाना, महादेव की भक्ति में डूबीं, बोलीं- जब जिद पर आ गई पार्वती...

हनुमान अंश का फैन पूरा बॉलीवुड हो चुका है. अब अपर्णा यादव ने भी फिल्म की सराहना की है. एक इवेंट में वो फिल्म का गाना गाती हुई नजर आईं.

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महादेव की भक्ति में डूबीं अपर्णा यादव (Photo: Screengrab)
महादेव की भक्ति में डूबीं अपर्णा यादव (Photo: Screengrab)

फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. मूवी 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है. देश-विदेश में हर कोई इसी मूवी की बात कर रहा है. शोबिज के अलावा खेल और राजनीतिक गलियारों में भी शोभिनव सत्य के काम और उनके द्वारा निभाए गए रोल की चर्चा हो रही है. बीजेपी नेता अपर्णा यादव को भी हनुमान अंश पसंद आई है. 

हनुमान अंश का गाया गाना  
इंस्टा पर उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो फिल्म का फेमस सॉन्ग 'जब जिद पे आ गई पार्वती' गा रही हैं. वो ये गाना गाने के साथ इसे एंजॉय भी कर रही हैं. जैसे ही गाना खत्म हुआ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी. अपर्णा का वीडियो में सिंपल अंदाज लोगों को भा रहा है. सबने उनकी सिंगिंग की तारीफ की है. पार्वती गाना गाते हुए अपर्णा शिव की भक्ति में झूमती हुई दिखीं. कमेंट बॉक्स में लोग उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने कहा- कितनी सुंदर आवाज है. यूजर ने लिखा- बहुत खूब. लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दिखे.

अपर्णा यादव को इससे पहले नीम करोली बाबा की भक्ति में देखा गया गया था. वो फिल्म हनुमान अंश की टीम के साथ जुड़ीं. फिल्म की टीम लखनऊ में इसके प्रमोशन के लिए पहुंची थीं. तब अपर्णा यादव ने नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्य और पूरी टीम से मुलाकात की. उन्होंने सबको तिलक लगाया. उनके साथ भजन 'तेरे ही भरोसे हनुमान' भी गुनगुनाया था. इस दौरान अपर्णा और पूरी टीम की खुशी देखने लायक थी. अपर्णा ने फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी समेत पूरी टीम की सराहना की थी.

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अपर्णा ने फिल्म की टीम से बात करते हुए नीम करोली बाबा के प्रति अपनी आस्था बताई. अपर्णा यादव ने अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव का भी जिक्र किया. उन्होंने फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को बताया. हनुमान अंश की टीम से अपर्णा की ये मुलाकात कई दिनों तक इंटरनेट पर वायरल हुई थी.

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