भारत ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के 368 रनों के जवाब में अपनी पहली पारी में 720 रन ठोक दिए. इस तरह 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की. मैच पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि जीत लगभग तय नजर आने लगी थी. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ बड़ा स्कोर बना देना काफी नहीं होता, विरोधी टीम के सभी 10 विकेट भी निकालने पड़ते हैं. भारतीय टीम यही काम नहीं कर सकी.

और पढ़ें

न्यूजीलैंड ने 120 ओवरों तक बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में 5 विकेट पर 239 रन बनाकर मैच ड्रॉ करा लिया. डेरिल मिचेल 49 और ग्लेन फिलिप्स 26 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों ने छठे विकेट के लिए 259 गेंदों में 63 रन जोड़े. भारत के हाथ से जीत फिसल गई और 352 रनों की बढ़त का दबदबा सिर्फ कागजों पर रह गया.

39 ओवर तक क्या करते रहे भारतीय गेंदबाज?

आखिरी सत्र शुरू हुआ तो भारत के सामने जीत के लिए 39 ओवरों में न्यूजीलैंड के पांच विकेट निकालने का मौका था. मेजबान टीम का लक्ष्य साफ था- हर गेंद को डिफेंड करना और समय निकालकर मैच बचाना. भारत के पास पांच विकेट लेने के लिए पूरा एक सेशन था, लेकिन मिचेल और फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया.

Advertisement

यहां सवाल सिर्फ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जुझारू बल्लेबाजी का नहीं है. सवाल भारतीय गेंदबाजों की योजना और कप्तानी का भी है. जब सामने वाली टीम जीत की दौड़ से बाहर हो और सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रही हो, तब गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं. फील्डिंग में बदलाव, गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजों को गलती करने के लिए मजबूर करने की रणनीति चाहिए थी. लेकिन भारत कीवी जोड़ी को तोड़ने का रास्ता नहीं खोज सका.

आखिरी दिन बुमराह के 11 ओवर... रणनीति क्या थी?

वॉशिंगटन सुंदर से पूरे मैच में 55 ओवर गेंदबाजी कराई गई. वहीं, दूसरी पारी में आखिरी दिन जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 11 ओवर डाले. सवाल यह है कि जब भारत को जीत के लिए विकेट चाहिए थे, तब गेंदबाजी का बोझ किस सोच के तहत बांटा गया? क्या टीम मैनेजमेंट के पास मिचेल और फिलिप्स को अलग-अलग चुनौती देने की कोई ठोस योजना थी?

सुंदर को लगातार गेंदबाजी कराने से भी नतीजा नहीं निकला. क्या भारतीय टीम वेलिंगटन में खेल रही थी या चेपॉक की किसी स्पिन पिच पर? जब पिच से तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी, तब सिर्फ स्पिन पर निर्भर रहने से काम कैसे चलता? दूसरी तरफ बुमराह जैसे गेंदबाज का इस्तेमाल भी इस तरह होना चाहिए था कि बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बने. सिर्फ ओवर पूरे करना और विकेट लेने की कोशिश करना दो अलग बातें हैं.

Advertisement

तेज गेंदबाज थके थे तो सवाल पहले क्यों नहीं उठे?

कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि अगर पिच से थोड़ी और मदद मिलती तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था. लेकिन तेज गेंदबाज थक चुके थे. सभी तेज गेंदबाज इस मैच में करीब 50-50 ओवर गेंदबाजी कर चुके थे. उनका यह भी मानना था कि 5-10 ओवर और कराने से नतीजे पर खास फर्क नहीं पड़ता. अगले टेस्ट को देखते हुए गेंदबाजों का वर्कलोड संभालने की दलील भी दी गई.

लेकिन सवाल यह है कि जब टीम 352 रनों की बढ़त लेकर मैदान पर उतरी थी, तब प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? जीत हासिल करना या अगले टेस्ट के लिए गेंदबाजों को बचाकर रखना? बुमराह जैसे मैच विनर को लेकर फैसला करते समय टीम मैनेजमेंट को यह भी देखना था कि हाथ में आया इतना बड़ा मौका दोबारा कब मिलेगा.

अगर तेज गेंदबाज थक गए थे तो दूसरे विकल्पों का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अगर पिच पर कुछ नहीं था तो फील्डिंग में बदलाव और बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के दूसरे तरीके क्यों नहीं आजमाए गए? सिर्फ थकान और पिच का हवाला देने से 352 रनों की बढ़त का जवाब नहीं मिल जाता.

ड्रॉ को उपलब्धि बताकर गलती पर पर्दा न डालें

Advertisement

भारत के पास शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं. टीम में अनुभव और मैच जिताने की क्षमता की कमी नहीं है. ऐसे में विदेशी जमीन पर ड्रॉ को नैतिक जीत बताकर संतोष कर लेना सही नहीं होगा. यह टीम जीत के इरादे से उतरी थी और उसके पास जीतने का सुनहरा मौका भी था.

न्यूजीलैंड ने आखिरी दिन जिस धैर्य से बल्लेबाजी की, उसका श्रेय उसे मिलना चाहिए. मिचेल और फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को थका दिया और अपनी टीम को हार से बचा लिया. लेकिन भारतीय टीम को अपनी गलतियों का हिसाब भी देना होगा. 720 रन बनाने और 352 की बढ़त हासिल करने के बाद भी जीत न मिलना छोटी चूक नहीं है.

---- समाप्त ----